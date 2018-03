वीडियो: कैसे हर क्रिकेटर का टैलेंट पहचान लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी? मुरली विजय ने बताया

अप्रैल 7 से आईपीएल सीजन 11 की शुरुआत होने वाली है। पिछले दस सीजन्स में से दो सीजन जीत चुकी चेन्नई सुपरकिंग्स ने इस मुकाबले के लिए पूरी तैयारी कर ली है। वहीं, कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी खिलाड़ियों का हुनर बहुत ही अच्छे से पहचान लेते हैं। इसका खुलासा चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाड़ी मुरली विजय ने किया है। टीवी प्रेजेंटर और कमेंटेटर सुहैल चांडोक को दिए एक इंटरव्यू के दौरान मुरली विजय ने यह बात कही। मुरली विजय ने कहा, “वे आपको अपने तरीके से खेलने की छूट देते हैं और मुझे लगता है कि यह एक लीडर से उम्मीद करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।”

मुरली विजय ने कहा, “हमारे लिए यह बहुत अच्छा है कि हम उनसे बातचीत करके कुछ सीखें और खेल के लिए खुद को तैयार करें। वे हमें अपने तरीके से खेलने का पूरा मौका देते हैं।” इसके साथ ही अपनी घरेलू टीम के लिए खेलने का मौका मिलने को लेकर मुरली विजय काफी खुश हैं। उन्होंने कहा, “मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से चेन्नई सुपरकिंग्स का हिस्सा बन गया हूं। मेरे पास यह बताने को शब्द नहीं हैं कि चेन्नई के लिए फिर से खेलना मुझे कितना अच्छा लग रहा है।”

