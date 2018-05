KXIP vs CSK: क्रिस गेल ने मैदान पर किया कुछ ऐसा बर्ताव, जीत लिया दिल

इंडियन प्रीमयर लीग (आईपीएल) सीजन 11 में किंग्स इलेवन पंजाब टीम का खेल खत्म हो गया है, लेकिन रविवार (20 मई) को प्लेऑफ में जगह पाने की जद्दोजहद में खेलने उतरी टीम के चहेते खिलाड़ी क्रिस गेल कुछ ऐसा कर गए कि क्रिकेट फैन्स समेत अंपायर्स और कमेंटेटर्स के भी दिल जीत लिए। पैसों की चकाचौंध वाले आईपीएल में ऐसा कम ही देखा जाता है कि कोई खिलाड़ी अपने बचाव का एक भी मौका गंवाए। हुआ यह था पंजाब के सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल दूसरे ओवर में जब क्रीज पर आए तो चेन्नई सुपरकिंग्स के गेंदबाज लुंगी एनगिडी की गेंद पर चकमा खा गए, गेंद सीधी विकेट कीपर और सीएसके के कप्तान एमएस धोनी के दस्तानों में समा गई। इस पर अपायर ने गेल को आउट करार नहीं दिया तो धोनी ब्रिगेड ने डीआरएस लेने का विचार किया। लेकिन इससे पहले कि फैसला लिया जाता, गेल बड़ी सहजता से पवेलियन की ओर बढ़ गए। गेल की ईमानदारी को देख सभी उनके कायल हो गए। गेल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है।

PAK वालों से तो WI वाले भले हैं. खुद ही देखिए-

