IPL 2018, CSK vs KXIP: हार पर इमरान ताहिर ने फैंस से माफी मांगी, धोनी के लिए कही ये बात

चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने इंडियन प्रीमियर लीग में अभी तक अपने तीनों मैच आखिरी ओवर तक खींचे हैं। पहले दोनों मैच तो आखिरी गेंद तक गए और उनमें CSK को जीत मिली। हालांकि तीसरे मैच में टीम को हार मिली, इसके बावजूद महेंद्र सिंह धोनी की धुआंधार पारी ने लगभग जीत दिला ही दी थी। टीम बस 4 रन से मैच हार गई। पहले मैच में ड्वेन ब्रावो ने हार के जबड़े से टीम को बाहर निकाला था। दूसरे मैच में सैम बिलिंग्‍स ने शानदार बल्‍लेबाजी से चेन्‍नई को जिताया।

तीनों मैच में चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स के गेंदबाज खासे महंगे साबित हुए। किंग्‍स इलेवन पंजाब के खिलाफ मैच में दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर इमरान ताहिर ने अपने 4 ओवरों में 35 रन लुटा दिए। उन्‍होंने मयंक अग्रवाल और एरोन फिंच के विकेट लिए। मैच में हार के बाद इमरान ताहिर ने ज्‍यादा रन देने के लिए ट्विटर पर फैंस से माफी मांगी। महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करते हुए उन्‍होंने कहा कि ‘चेन्‍नई अगले मैच में शानदार वापसी करेगी।’

ताहिर ने लिखा, ”सॉरी, मैं और बेहतर कर सकता था मगर मैंने पूरी कोशिश की। टीम आखिरी तक मजबूती से लड़ी। आज हमारे कैप्‍टन कूल ने गजब खेला। हम एक धमाके के साथ वापसी करेंगे।”

Sorry will put my hand up could have done better but gave it all I had.The team fought till the very https://t.co/IJtjIGqOvr well did our captain cool play today.We will be back with a bang @ChennaiIPL #whistle podu

