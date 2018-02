IPL 2018 : पंजाब का कप्तान बनने पर ट्विटर पर लोगों ने आर अश्विन को ऐसे दी बधाई, एरॉन फिंच ने कह दी ये बड़ी बात

इंडियन प्रीमियर लीग में साल 2009 से 2015 तक चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेल चुके क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन इस सीजन किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेलेंगे। किंग्स इलेवन पंजाब में आने के बाद फ्रेंचाइजी ने उन्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। इस सीजन में टीम का कप्तान अश्विन को बनाया गया है। इससे पहले अश्विन ने कभी भी कप्तानी नहीं की है। किंग्स इलेवन पंजाब में क्रिस गेल, युवराज सिंह और एरॉन फिंच जैसे दिग्गज खिलाड़ी हैं, लेकिन कप्तानी का मौका अश्विन को मिला है।

सोमवार को टीम ने एक प्रेस रिलीज के जरिए अश्विन को कप्तान बनाने की आधिकारिक घोषणा की थी। किंग्स इलेवन पंजाब ने अश्विन को जनवरी में हुई आईपीएल नीलामी में 7.60 करोड़ रुपए में खरीदा था। किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान बनाए जाने पर अश्विन को उनके साथी खिलाड़ी और अन्य लोग बधाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस टीम के खिलाड़ी एरॉन फिंच ने अश्विन को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी है। एरॉन फिंच ने ट्वीट किया है, “आईपीएल के इस सीजन में अश्विन के अंडर खेलने के लिए बहुत उत्साहित हूं। खेल के शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकता हूं।”

Very excited to be playing under @ashwinravi99 in the IPL this season! Can’t wait to get started with @lionsdenkxip — Aaron Finch (@AaronFinch5) February 26, 2018

वहीं, कई लोगों ने आर अश्विन को शुभकामनाएं दी हैं। के एल राहुल ने लिखा, “आईपीएल के इस सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब के लिए अश्विन को कप्तानी करते हुए देखना है। बहुत मजा आने वाला है।” करुण नायर ने लिखा, “स्वागत है कप्तान आर अश्विन, बहुत ही उत्साह भरा सीजन होने वाला है। किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान के रूप में तुम्हें देखना बहुत ही शानदार होगा।” ब्रैड हॉड्स ने लिखा, “एक सच्चा लीडर जिसे चांस मिला है कि वह अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। अश्विन, आपको बधाई है।” इसी तरह, कई लोगों ने अश्विन को कप्तान बनाए जाने के बाद बधाई दी है।

Welcome Skipper! @ashwinravi99 Looking forward to an exciting season ahead. It’ll be wonderful to see you don the captains guard for @lionsdenkxip this IPL. Cheers#KingOfTheNorth #LivePunjabiPlayPunjabi https://t.co/f8HFKU6oTb — Karun Nair (@karun126) February 26, 2018

A true leader who will get his chance to embark on a new chapter for the @lionsdenkxip. Congratulations @ashwinravi99 look forward to a great partnership — Brad Hodge (@bradhodge007) February 26, 2018

