वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान श्रीलंकाई कप्तान दिनेश चंडीमल पर लगे बॉल टैंपरिंग को आईसीसी ने सही ठहराया है। बॉल टैंपरिंग का दोषी पाए जाने के बाद चंडीमल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले दो मैचों की टेस्ट सीरीज और चार वनडे मुकाबलों से बैन कर दिया गया है। कप्तान दिनेश चंडीमल के साथ-साथ कोच चंडिका हथरुसिंघे और मैनेजर असानका गुरुसिंघे को भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट सीरीज से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। बता दें कि कप्तान, कोच और मैनेजर तीनों ने ही अपने ऊपर लगे बॉल टैंपरिंग के आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया था। श्रीलंका टीम के इन तीनों सदस्यों पर आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने का दोषी पाया गया है। जिसके बाद सजा के रूप में उन्हें आने वाले टेस्ट और सीरीज से बैन किया गया। वहीं कप्तान चंडीमल पर मैच फीस का 100 फीसदी जुर्माना लगाया है। मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ ने इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वीडियो फुटेज में चंडीमल साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि चंडीमल ने मुंह में सलाइवा नाम का कृत्रिम पदार्थ डाला और उसे गेंद पर लगाया।

चंडीमल की इस हरकत ने आईसीसी की आचार संहिता 2.2.9 का उल्लंघन किया है। बता दें कि हाल के दिनों में बढ़ रही बॉल टैंपरिंग की घटनाओं को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने इसके दोषियों पर अब छह टेस्ट या 12 वनडे मैचों का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। वेबसाइट ईएसपीएन क्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी ने अपनी वार्षिक बैठक के दौरान यह फैसला लिया था। बैठक में इसके आचार सहिंता में भी बदलाव किया गया था।

BREAKING: Sri Lanka captain Dinesh Chandimal has been banned for two Test matches and four ODIs after pleading guilty to “conduct contrary to the spirit of the game” during his side’s tour of the Windies earlier this year.

READ https://t.co/UdEEadI0zU pic.twitter.com/M5fBYVCLxn

