इंग्लैंड की पुरुष टीम भारत के खिलाफ एक अगस्त से खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में 1000 टेस्ट मैच का आंकड़ा छू लेगी। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) को बधाई दी है। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच एजबेस्टन में बुधवार से शुरू हो रहा है। इंग्लैंड टेस्ट में इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली टीम है। अभी तक खेले 999वें टेस्ट मैचों में से इंग्लैंड ने 357 मैच जीते हैं जबकि 297 में उसे हार मिली है और 345 मैच ड्रॉ रहे हैं। इंग्लैंड ने अपना पहला टेस्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में आस्ट्रेलिया के खिलाफ मार्च 1877 में खेला था। सिर्फ एजबेस्टन में ही इंग्लैंड ने अभी तक 50 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें से 27 में उसे जीत मिली है जबकि आठ में हार और 15 मैच ड्रॉ रहे हैं। इस मैदान पर इंग्लैंड ने अपना पहला मैच मई 1902 में खेला था। इंग्लैंड को बधाई देते हुए आईसीसी के चैयरमेन शशांक मनोहर ने कहा, “क्रिकेट परिवार की तरफ से मैं इंग्लैंड को 1000 टेस्ट मैच के लिए बधाई देता हूं। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाला पहला देश है।”

इस मैच में आईसीसी की तरफ से मैच रेफरी और न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान जैफ क्रो ईसीबी चैयरमेन कोलिन ग्रेवस को टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले चांदी का तमगा देकर सम्मानित करेंगे। वहीं इंग्लैंड और भारत के बीच पहला टेस्ट मैच जून 1932 में खेला गया था। इंग्लैंड और भारत के बीच अभी तक कुल 117 टेस्ट मैच हुए हैं जिसमें से इंग्लैंड 43 मैच जीतने में सफल रहा और भारत के हिस्से 25 में जीत आई है।

England will play their landmark 1000th Test this week!

Do you know who their most capped players are?

https://t.co/vJ9iysVEYh#England1000 #howzstat pic.twitter.com/xidQFetzeg

— ICC (@ICC) July 30, 2018