Asia Cup 2026, INDW vs THAIW Live Score: महिला एशिया कप 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपना पहला मुकाबला थाईलैंड के साथ खेल रही है। इस मैच में थाईलैंड ने टॉस जीतकर पहले को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारत को इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल का दावेदार माना जा रहा है और हरमनप्रीत कौर इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ करना चाहेंगी। प्रतिका रावल ने इस मैच के जरिए टी20आई में अपना डेब्यू किया।

शैफाली ने लगाया अर्धशतक

स्मृति मंधाना ने 10 रन बनाए जबकि तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आईं प्रतिका रावल ने 18 गेंदों पर 22 रन की पारी खेली। शैफाली वर्मा ने अपना अर्धशतक 26 गेंदों पर पूरा किया।

भारत की प्लेइंग इलेवन

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा।

थाईलैंड की प्लेइंग इलेवन

एफिसारा सुवानचोनराथी, नट्टाकन चंटम, फन्निता माया, नन्नापत कोनचारोएनकाई (विकेटकीपर), चानिडा सुथिरुआंग, नाओमी हैमिल्टन, सुलेपोर्न लाओमी, नन्नाफट चाइहान, सुनिदा चतुरोंग्रट्टाना, थिपचा पुथावोंग (कप्तान), ओनिचा कामचोम्फु।

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