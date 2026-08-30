Go to Live Updates

Asia Cup 2026, INDW vs THAIW Live Score: महिला एशिया कप 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपना पहला मुकाबला थाईलैंड के साथ खेल रही है। इस मैच में थाईलैंड ने टॉस जीतकर पहले को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारत को इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल का दावेदार माना जा रहा है और हरमनप्रीत कौर इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ करना चाहेंगी। प्रतिका रावल ने इस मैच के जरिए टी20आई में अपना डेब्यू किया।

शैफाली ने लगाया अर्धशतक

स्मृति मंधाना ने 10 रन बनाए जबकि तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आईं प्रतिका रावल ने 18 गेंदों पर 22 रन की पारी खेली। शैफाली वर्मा ने अपना अर्धशतक 26 गेंदों पर पूरा किया।

भारत की प्लेइंग इलेवन

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा।

थाईलैंड की प्लेइंग इलेवन

एफिसारा सुवानचोनराथी, नट्टाकन चंटम, फन्निता माया, नन्नापत कोनचारोएनकाई (विकेटकीपर), चानिडा सुथिरुआंग, नाओमी हैमिल्टन, सुलेपोर्न लाओमी, नन्नाफट चाइहान, सुनिदा चतुरोंग्रट्टाना, थिपचा पुथावोंग (कप्तान), ओनिचा कामचोम्फु।

Live Updates
20:39 (IST) 30 Aug 2026

भारत के 100 रन हूए पूरे

भारत ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 101 रन बना लिए हैं। अभी क्रीज पर शैफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर मौजूद हैं। कप्तान चौथे नंबर पर बैटिंग करने आईं हैं।

20:34 (IST) 30 Aug 2026
शैफाली ने लगाया अर्धशतक

शैफाली ने अपना अर्धशतक सिर्फ 26 गेंदों पर पूरा किया। वहीं प्रतिका रावल 22 रन के स्कोर पर आउट हो गईं। भारत ने 9 ओवर में 2 विकेट पर 91 रन बना लिए हैं।

20:33 (IST) 30 Aug 2026

8 ओवर में बने 83 रन

भारतीय टीम की बल्लेबाजी बेहतरीन हो रही है और शैफाली व प्रतिका काफी अच्छा खेल रही हैं। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 45 रन की साझेदारी हो चुकी है। भारत ने 8 ओवर में एक विकेट पर 83 रन बना लिए हैं।

20:23 (IST) 30 Aug 2026

पावरप्ले में भारत ने बनाए 65 रन

भारत ने पावरप्ले में यानी पहले 6 ओवर में एक विकेट पर 65 रन बना लिए हैं। शैफाली वर्मा 17 रन जबकि प्रतिका रावल 13 रन पर खेल रही हैं।

20:20 (IST) 30 Aug 2026

5 ओवर में बने 59 रन

भारत ने शानदार शुरुआत की है और पहले 5 ओवर में 59 रन बना लिए हैं। शैफाली वर्मा का साथ प्रतिका रावल निभा रही हैं। ये मैच दुबई में खेला जा रहा है।

20:16 (IST) 30 Aug 2026

10 रन बनाकर आउट हुईं मंधाना

स्मृति मंधाना ने 10 रन की पारी खेली और आउट हो गईं। वो रन आउट हुईं और भारत का पहला विकेट गिरा। भारत ने 4 ओवर में एक विकेट पर 47 रन बना लिए हैं।

20:11 (IST) 30 Aug 2026

2 ओवर में बने 26 रन

थाईलैंड के खिलाफ स्मृति और शैफाली जबरदस्त बल्लेबाजी कर रही हैं और पहले 2 ओवर में ही 26 रन बन चुके हैं। थाईलैंड के गेंदबाजी ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हो पा रही हैं।

20:09 (IST) 30 Aug 2026

वीनू मांकड़ का 74 साल पुराना रिकॉर्ड हुआ ध्वस्त, पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने लॉर्ड्स में किया कमाल

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने लॉर्ड्स टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 5 विकेट लिए और पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीनू मांकड़ का 74 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। ...अधिक जानकारी
20:05 (IST) 30 Aug 2026

भारत की शानदार शुरुआत

भारत के लिए ओपन करने स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा क्रीज पर हैं। भारत ने एक ओवर में 13 रन बना लिए हैं और मंधाना ने पहले ही ओवर में 3 चौके लगाए।

20:04 (IST) 30 Aug 2026

IND W vs THAI W: थाईलैंड की प्लेइंग इलेवन

एफिसारा सुवानचोनराथी, नट्टाकन चंटम, फन्निता माया, नन्नापत कोनचारोएनकाई (विकेटकीपर), चानिडा सुथिरुआंग, नाओमी हैमिल्टन, सुलेपोर्न लाओमी, नन्नाफट चाइहान, सुनिदा चतुरोंग्रट्टाना, थिपचा पुथावोंग (कप्तान), ओनिचा कामचोम्फु।

20:03 (IST) 30 Aug 2026

IND W vs THAI W: भारत की प्लेइंग इलेवन

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा।

20:03 (IST) 30 Aug 2026

IND W vs THAI W: भारत का मुकाबला थाईलैंड के साथ

नमस्कार, जनसत्ता डॉट कॉम में आपका स्वागत है। एशिया कप 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का पहला लीग मैच थाईलैंड के साथ हो रहा है। इस मैच से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें साथ ही साथ क्रिकेट व खेल की तमाम खबरों के लिए भी आप हमसे जुड़े रहें।