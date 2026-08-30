Asia Cup 2026, INDW vs THAIW Live Score: महिला एशिया कप 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपना पहला मुकाबला थाईलैंड के साथ खेल रही है। इस मैच में थाईलैंड ने टॉस जीतकर पहले को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारत को इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल का दावेदार माना जा रहा है और हरमनप्रीत कौर इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ करना चाहेंगी। प्रतिका रावल ने इस मैच के जरिए टी20आई में अपना डेब्यू किया।
शैफाली ने लगाया अर्धशतक
स्मृति मंधाना ने 10 रन बनाए जबकि तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आईं प्रतिका रावल ने 18 गेंदों पर 22 रन की पारी खेली। शैफाली वर्मा ने अपना अर्धशतक 26 गेंदों पर पूरा किया।
भारत की प्लेइंग इलेवन
स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा।
थाईलैंड की प्लेइंग इलेवन
एफिसारा सुवानचोनराथी, नट्टाकन चंटम, फन्निता माया, नन्नापत कोनचारोएनकाई (विकेटकीपर), चानिडा सुथिरुआंग, नाओमी हैमिल्टन, सुलेपोर्न लाओमी, नन्नाफट चाइहान, सुनिदा चतुरोंग्रट्टाना, थिपचा पुथावोंग (कप्तान), ओनिचा कामचोम्फु।
भारत के 100 रन हूए पूरे
भारत ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 101 रन बना लिए हैं। अभी क्रीज पर शैफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर मौजूद हैं। कप्तान चौथे नंबर पर बैटिंग करने आईं हैं।
शैफाली ने अपना अर्धशतक सिर्फ 26 गेंदों पर पूरा किया। वहीं प्रतिका रावल 22 रन के स्कोर पर आउट हो गईं। भारत ने 9 ओवर में 2 विकेट पर 91 रन बना लिए हैं।
8 ओवर में बने 83 रन
भारतीय टीम की बल्लेबाजी बेहतरीन हो रही है और शैफाली व प्रतिका काफी अच्छा खेल रही हैं। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 45 रन की साझेदारी हो चुकी है। भारत ने 8 ओवर में एक विकेट पर 83 रन बना लिए हैं।
पावरप्ले में भारत ने बनाए 65 रन
भारत ने पावरप्ले में यानी पहले 6 ओवर में एक विकेट पर 65 रन बना लिए हैं। शैफाली वर्मा 17 रन जबकि प्रतिका रावल 13 रन पर खेल रही हैं।
5 ओवर में बने 59 रन
भारत ने शानदार शुरुआत की है और पहले 5 ओवर में 59 रन बना लिए हैं। शैफाली वर्मा का साथ प्रतिका रावल निभा रही हैं। ये मैच दुबई में खेला जा रहा है।
10 रन बनाकर आउट हुईं मंधाना
स्मृति मंधाना ने 10 रन की पारी खेली और आउट हो गईं। वो रन आउट हुईं और भारत का पहला विकेट गिरा। भारत ने 4 ओवर में एक विकेट पर 47 रन बना लिए हैं।
2 ओवर में बने 26 रन
थाईलैंड के खिलाफ स्मृति और शैफाली जबरदस्त बल्लेबाजी कर रही हैं और पहले 2 ओवर में ही 26 रन बन चुके हैं। थाईलैंड के गेंदबाजी ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हो पा रही हैं।
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भारत की शानदार शुरुआत
भारत के लिए ओपन करने स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा क्रीज पर हैं। भारत ने एक ओवर में 13 रन बना लिए हैं और मंधाना ने पहले ही ओवर में 3 चौके लगाए।
IND W vs THAI W: थाईलैंड की प्लेइंग इलेवन
एफिसारा सुवानचोनराथी, नट्टाकन चंटम, फन्निता माया, नन्नापत कोनचारोएनकाई (विकेटकीपर), चानिडा सुथिरुआंग, नाओमी हैमिल्टन, सुलेपोर्न लाओमी, नन्नाफट चाइहान, सुनिदा चतुरोंग्रट्टाना, थिपचा पुथावोंग (कप्तान), ओनिचा कामचोम्फु।
IND W vs THAI W: भारत की प्लेइंग इलेवन
स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा।
IND W vs THAI W: भारत का मुकाबला थाईलैंड के साथ
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