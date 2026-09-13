Asia Cup 2026, INDW vs SLW LIVE Score: महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में भारत का सामना रविवार (13 सितंबर) को दुबई के दुबई इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम ने प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया। प्रतिका रावल की जगह गुणलन कमलिनी को मौका मिला। श्रीलंका ने भी प्लेइंग 11 में बदलाव किया।

भारत की प्लेइंग 11: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), गुणालन कमलिनी, दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा।

श्रीलंका की प्लेइंग 11: चमारी अटापट्टू (कप्तान), इमेशा दुलानी, विशमी गुणरत्ने, हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलकंठिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेट कीपर), सुगंधिका कुमारी, चामुदी प्रबोदा, मिताली अयोध्या।

भारतीय टीम ने पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई। श्रीलंका ने दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय टीम टूर्नामेंट के इतिहास में हर बार फाइनल में पहुंची है। वह 10 में से 8 बार खिताब जीती है। श्रीलंका ने पिछले 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत को सिर्फ एक बार हराया है। वह जीत 2024 एशिया कप फाइनल में मिली थी।

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