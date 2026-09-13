Asia Cup 2026, INDW vs SLW LIVE Score: महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में भारत का सामना रविवार (13 सितंबर) को दुबई के दुबई इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम ने प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया। प्रतिका रावल की जगह गुणलन कमलिनी को मौका मिला। श्रीलंका ने भी प्लेइंग 11 में बदलाव किया।
भारत की प्लेइंग 11: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), गुणालन कमलिनी, दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा।
श्रीलंका की प्लेइंग 11: चमारी अटापट्टू (कप्तान), इमेशा दुलानी, विशमी गुणरत्ने, हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलकंठिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेट कीपर), सुगंधिका कुमारी, चामुदी प्रबोदा, मिताली अयोध्या।
भारतीय टीम ने पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई। श्रीलंका ने दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय टीम टूर्नामेंट के इतिहास में हर बार फाइनल में पहुंची है। वह 10 में से 8 बार खिताब जीती है। श्रीलंका ने पिछले 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत को सिर्फ एक बार हराया है। वह जीत 2024 एशिया कप फाइनल में मिली थी।
श्रीलंका की प्लेइंग 11
चमारी अटापट्टू (कप्तान), इमेशा दुलानी, विशमी गुणरत्ने, हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलकंठिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेट कीपर), सुगंधिका कुमारी, चामुदी प्रबोदा, मिताली अयोध्या।
भारत की प्लेइंग 11
स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), गुणालन कमलिनी, दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा।
महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम ने प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया। प्रतिका रावल की जगह गुणलन कमलिनी को मौका मिला। श्रीलंका ने भी प्लेइंग 11 में बदलाव किया।
कब होगा टॉस
भारत-श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप 2026 के फाइनल का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे होगा।
भारत का श्रीलंका के खिलाफ दमदार रिकॉर्ड
श्रीलंका ने पिछले 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत को सिर्फ एक बार हराया है। वह जीत 2024 एशिया कप फाइनल में मिली थी।
श्रीलंका का स्क्वाड
चमारी अटापट्टू (कप्तान), इमेशा दुलानी, संजना कविंदी, हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलकंठिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), सुगंधिका कुमारी, चामुदी प्रबोदा, मिताली अयोध्या, विशमी गुणरत्ने, देवमी विहंगा, काव्या कविंदी, चेतना विमुक्ति।
भारतीय टीम का स्क्वाड
स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, प्रतीका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, भारती फुलमाली, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, गुणलन कमलिनी।
भारतीय टीम 10वीं बार फाइनल खेल रही
भारतीय टीम टूर्नामेंट के इतिहास में हर बार फाइनल में पहुंची है। वह 10 में से 8 बार खिताब जीती है।
श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई
श्रीलंका ने महिला एशिया कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई।
भारत ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई
भारतीय टीम ने महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई।
यहां देखें भारत बनाम श्रीलंका फाइनल मैच से जुड़े अपडेट्स
नमस्कार। भारत बनाम श्रीलंका महिला एशिया कप फाइनल के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। खिताबी मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस लाइव ब्लॉग में हम भारत बनाम श्रीलंका मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।