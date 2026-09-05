Asia Cup 2026, INDW vs PAKW LIVE Score: महिला एशिया कप 2026 का 9वां मैच भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार (5 सितंबर)को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं हुआ। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए यह ऐतिहासिक मैच है। वह 150वें टी20 मैच में कप्तानी कर रही हैं।

भारत की प्लेइंग XI: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, प्रतीक रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़।

पाकिस्तान की प्लेइंग XI: मुनीबा अली (विकेटकीपर), शवाल जुल्फिकार, गुल फिरोजा, आयशा जफर, सदफ शमास, फातिमा सना (कप्तान), उम्म-ए-हानी, आयमान फातिमा, तुबा हसन, नशरा संधू, सादिया इकबाल।

ग्रुप ए में भारत शीर्ष पर है और वह दो मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। पाकिस्तान की टीम 1 मैच जीतकर पहले और थाईलैंड तीसरे नंबर पर है। हॉन्गकॉन्ग दोनों मैच हार गई है। ग्रुप बी में श्रीलंका 4 अंक के साथ पहले नंबर पर है। बांग्लादेश दूसरे और संयुक्त अरब अमीरात तीसरे नंबर पर है। इंडोनेशिया चौथे नंबर है।

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