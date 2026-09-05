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Asia Cup 2026, INDW vs PAKW LIVE Score: महिला एशिया कप 2026 का 9वां मैच भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार (5 सितंबर)को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं हुआ। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए यह ऐतिहासिक मैच है। वह 150वें टी20 मैच में कप्तानी कर रही हैं।

भारत की प्लेइंग XI: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, प्रतीक रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़।

पाकिस्तान की प्लेइंग XI: मुनीबा अली (विकेटकीपर), शवाल जुल्फिकार, गुल फिरोजा, आयशा जफर, सदफ शमास, फातिमा सना (कप्तान), उम्म-ए-हानी, आयमान फातिमा, तुबा हसन, नशरा संधू, सादिया इकबाल।

ग्रुप ए में भारत शीर्ष पर है और वह दो मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। पाकिस्तान की टीम 1 मैच जीतकर पहले और थाईलैंड तीसरे नंबर पर है। हॉन्गकॉन्ग दोनों मैच हार गई है। ग्रुप बी में श्रीलंका 4 अंक के साथ पहले नंबर पर है। बांग्लादेश दूसरे और संयुक्त अरब अमीरात तीसरे नंबर पर है। इंडोनेशिया चौथे नंबर है।

Live Updates
20:16 (IST) 5 Sep 2026

प्रतिका रावल ने मुनीबा का कैच छोड़ा

पाकिस्तान ने 3 ओवर में बगैर विकेट के 16 रन बनाए। मुनीबा अली 7 और शवाल जुल्फिकार 8 रन बनाकर क्रीज पर। प्रतिका रावल ने मुनीबा का कैच छोड़ा।

20:09 (IST) 5 Sep 2026

हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, 150 T20I मैचों में कप्तानी करने वालीं पहली क्रिकेट बनीं

महिला एशिया कप 2026 में शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया। वह 150 टी20 इंटरनेशनल मैच में कप्तान के तौर पर उतरीं। महिला या पुरुष क्रिकेट में वह यह उपलब्धि हासिल करने वालीं पहली क्रिकेटर बन गईं। ...पूरी जानकारी
20:06 (IST) 5 Sep 2026

पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरू

पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। मुनीबा अली और शवाल जुल्फिकार क्रीज पर। भारत के लिए क्रांति गौड़ ने गेंदबाजी की शुरुआत की। पहले ओवर में 4 रन बने। मुनीबा अली 3 रन और शवाल बगैर खाता खोले क्रीज पर।

19:44 (IST) 5 Sep 2026

पाकिस्तान की प्लेइंग XI

मुनीबा अली (विकेटकीपर), शवाल जुल्फिकार, गुल फिरोजा, आयशा जफर, सदफ शमास, फातिमा सना (कप्तान), उम्म-ए-हानी, आयमान फातिमा, तुबा हसन, नशरा संधू, सादिया इकबाल।

19:39 (IST) 5 Sep 2026

भारत की प्लेइंग XI

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, प्रतीक रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़।

19:36 (IST) 5 Sep 2026

प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं

भारत की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं हुआ। पाकिस्तान ने भी कोई बदलाव नहीं किया।

19:34 (IST) 5 Sep 2026

हरमनप्रीत कौर के लिए ऐतिहासिक मैच

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए यह ऐतिहासिक मैच है। वह 150वें टी20 मैच में कप्तानी कर रही हैं।

19:33 (IST) 5 Sep 2026

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी

भारत के खिलाफ एशिया कप 2026 के 9वें मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया।

19:32 (IST) 5 Sep 2026

यहां देखें भारत बनाम पाकिस्तान महिला एशिया कप मैच से जुड़े अपडेट्स

नमस्कार। महिला एशिया कप के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इस टूर्नामेंट के 9वें मैच में भारत का पाकिस्तान से मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टोडियम में होगा। इस लाइव ब्लॉग में हम भारत बनाम पाकिस्तान मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।