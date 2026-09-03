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Asia Cup 2026, INDW vs HKCW Live Score: महिला एशिया कप 2026 के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम का सामना हांगकांग चीन से हो रहा है। इस मुकाबले में हांगकांग चीन की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया। इस मुकाबले में भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के साथ उतरी है। भारत ने पहला मुकाबला थाइलैंड के खिलाफ जीतते हुए विजयी आगाज किया था। जबकि हांगकांग की टीम पहला मैच थाइलैंड के खिलाफ हारकर आई है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के पहले राउंड के ग्रुप ए में हांगकांग, थाइलैंड और पाकिस्तान के साथ मौजूद है। भारत अभी इस ग्रुप की अंकतालिका में टॉप पर काबिज है।

इस मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फूलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़।

हांगकांग चीन: नताशा माइल्स (कप्तान), मरियम बीबी, मारिको हिल, जोएलीन कौर, मरीना लैम्पलाफ, यासमीन दासवानी (विकेटकीपर), शंजीद शहजाद, कैरी चैन, रुचिता वेंकटेश, इकरा सहर, एलिसन सियू।

Live Updates
20:22 (IST) 3 Sep 2026

स्मृति मंधाना ने पकड़ी रफ्तार

स्मृति मंधाना ने रफ्तार पकड़ते हुए पारी के पांचवें ओवर में मरियम बीबी के खिलाफ ओवर में तीन चौके लगाए और रफ्तार पकड़ी। वह 24 गेंद पर 30 रन बना चुकी हैं। वहीं शेफाली वर्मा 6 गेंद पर 6 रन बनाकर खेल रही हैं। 5 ओवर में भारत का स्कोर 38/0

20:16 (IST) 3 Sep 2026

स्मृति मंधाना की सधी हुई बल्लेबाजी

स्मृति मंधाना अभी बहुत तेज खेलती नहीं दिखी हैं और 18 गेंद पर उन्होंने 18 रन बनाए हैं। वहीं शेफाली वर्मा 6 गेंद पर 6 रन बनाकर खेल रही हैं। 4 ओवर में भारत का स्कोर 26/0

20:12 (IST) 3 Sep 2026

इकरा का एक और अच्छा ओवर

इकरा सहर ने एक और अच्छा ओवर डाला और तीन रन दिए। स्मृति मंधाना धीमी बल्लेबाजी कर रही हैं और 13 गेंद खेलकर 11 रन उन्होंने बनाए हैं। शेफाली 5 गेंद पर 6 रन बना चुकी हैं। 3 ओवर में भारत का स्कोर 19/0

20:08 (IST) 3 Sep 2026

स्मृति-शेफाली ने बदला गीयर

पहले ओवर में सधी शुरुआत के बाद स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा दोनों ने दूसरे ओवर में कैरी चैन के खिलाफ एक-एक चौका लगाया। दूसरे ओवर में दोनों ने कुल 11 रन बटोरे। 2 ओवर के बाद भारत का स्कोर 16/0

20:06 (IST) 3 Sep 2026

स्मृति मंधाना का पहला चौका

स्मृति मंधाना ने पारी का और अपना पहला चौका दूसरे ओवर की पहली गेंद पर कैरी चैन के खिलाफ जड़ा। उन्होंने पहले ओवर में 5 गेंद खेलकर 4 रन बनाए थे।

20:04 (IST) 3 Sep 2026

स्मृति-शेफाली की सधी शुरुआत

स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने सधी शुरुआत करते हुए पहले ओवर में 5 रन बनाए। स्मृति 5 गेंद खेलकर 4 और शेफाली ने 1 गेंद खेलकर 1 रन बनाया।

20:01 (IST) 3 Sep 2026

स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा क्रीज पर

भारतीय जोड़ी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा क्रीज पर उतर चुकी हैं। स्मृति ने पारी की दूसरी गेंद पर अपना खाता खोला और 2 रन बटोरे। पहला ओवर फेंक रही हैं हांगकांग के लिए इकरा सहर।

19:53 (IST) 3 Sep 2026

कहां देख पाएंगे लाइव मैच?

भारत बनाम हांगकांग चीन मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर हो रहा है और इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर हो रही है।

19:52 (IST) 3 Sep 2026

हांगकांग चीन की प्लेइंग 11

नताशा माइल्स (कप्तान), मरियम बीबी, मारिको हिल, जोएलीन कौर, मरीना लैम्पलाफ, यासमीन दासवानी (विकेटकीपर), शंजीद शहजाद, कैरी चैन, रुचिता वेंकटेश, इकरा सहर, एलिसन सियू।

19:52 (IST) 3 Sep 2026

भारत की प्लेइंग 11

स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फूलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़।

19:51 (IST) 3 Sep 2026

रोहित शर्मा के भविष्य पर फैसला? BCCI की मीटिंग के बाद देवजीत सैकिया ने दिया बयान

बीसीसीआई की सालाना बैठक खत्म हो चुकी है और इसके बाद बोर्ड सचिव देवजीत सैकिया ने बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर जवाब दिया। उन्होंने साथ ही टीम के अंदर सीनियर्स और सपोर्ट स्टाफ के बीच किसी भी तरह के मतभेद की खबर को भी खारिज किया। ...यहां पढ़ें
19:50 (IST) 3 Sep 2026

भारतीय प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं

भारत की प्लेइंग 11 में इस मैच के लिए कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत ने पिछला मैच थाइलैंड के खिलाफ जीतते हुए विजयी आगाज किया था। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरी हैं।

19:50 (IST) 3 Sep 2026

हांगकांग चीन ने जीता टॉस

हांगकांग चीन की कप्तान नताशा माइल्स की वापसी हुई और उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी।

19:50 (IST) 3 Sep 2026

कहां खेला जा रहा यह मुकाबला

यह मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच को जीतकर भारत दूसरे राउंड में आसानी से जगह बना सकता है।

19:50 (IST) 3 Sep 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको महिला एशिया कप 2026 में भारत और हांगकांग चीन के बीच खेले जा रहे मुकाबले के सभी लाइव अपडेट्स जानने को मिलेंगे। वहीं खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।