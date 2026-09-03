Asia Cup 2026, INDW vs HKCW Live Score: महिला एशिया कप 2026 के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम का सामना हांगकांग चीन से हो रहा है। इस मुकाबले में हांगकांग चीन की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया। इस मुकाबले में भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के साथ उतरी है। भारत ने पहला मुकाबला थाइलैंड के खिलाफ जीतते हुए विजयी आगाज किया था। जबकि हांगकांग की टीम पहला मैच थाइलैंड के खिलाफ हारकर आई है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के पहले राउंड के ग्रुप ए में हांगकांग, थाइलैंड और पाकिस्तान के साथ मौजूद है। भारत अभी इस ग्रुप की अंकतालिका में टॉप पर काबिज है।
इस मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11
भारत: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फूलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़।
हांगकांग चीन: नताशा माइल्स (कप्तान), मरियम बीबी, मारिको हिल, जोएलीन कौर, मरीना लैम्पलाफ, यासमीन दासवानी (विकेटकीपर), शंजीद शहजाद, कैरी चैन, रुचिता वेंकटेश, इकरा सहर, एलिसन सियू।
स्मृति मंधाना ने पकड़ी रफ्तार
स्मृति मंधाना ने रफ्तार पकड़ते हुए पारी के पांचवें ओवर में मरियम बीबी के खिलाफ ओवर में तीन चौके लगाए और रफ्तार पकड़ी। वह 24 गेंद पर 30 रन बना चुकी हैं। वहीं शेफाली वर्मा 6 गेंद पर 6 रन बनाकर खेल रही हैं। 5 ओवर में भारत का स्कोर 38/0
स्मृति मंधाना की सधी हुई बल्लेबाजी
स्मृति मंधाना अभी बहुत तेज खेलती नहीं दिखी हैं और 18 गेंद पर उन्होंने 18 रन बनाए हैं। वहीं शेफाली वर्मा 6 गेंद पर 6 रन बनाकर खेल रही हैं। 4 ओवर में भारत का स्कोर 26/0
इकरा का एक और अच्छा ओवर
इकरा सहर ने एक और अच्छा ओवर डाला और तीन रन दिए। स्मृति मंधाना धीमी बल्लेबाजी कर रही हैं और 13 गेंद खेलकर 11 रन उन्होंने बनाए हैं। शेफाली 5 गेंद पर 6 रन बना चुकी हैं। 3 ओवर में भारत का स्कोर 19/0
स्मृति-शेफाली ने बदला गीयर
पहले ओवर में सधी शुरुआत के बाद स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा दोनों ने दूसरे ओवर में कैरी चैन के खिलाफ एक-एक चौका लगाया। दूसरे ओवर में दोनों ने कुल 11 रन बटोरे। 2 ओवर के बाद भारत का स्कोर 16/0
स्मृति मंधाना का पहला चौका
स्मृति मंधाना ने पारी का और अपना पहला चौका दूसरे ओवर की पहली गेंद पर कैरी चैन के खिलाफ जड़ा। उन्होंने पहले ओवर में 5 गेंद खेलकर 4 रन बनाए थे।
स्मृति-शेफाली की सधी शुरुआत
स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने सधी शुरुआत करते हुए पहले ओवर में 5 रन बनाए। स्मृति 5 गेंद खेलकर 4 और शेफाली ने 1 गेंद खेलकर 1 रन बनाया।
स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा क्रीज पर
भारतीय जोड़ी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा क्रीज पर उतर चुकी हैं। स्मृति ने पारी की दूसरी गेंद पर अपना खाता खोला और 2 रन बटोरे। पहला ओवर फेंक रही हैं हांगकांग के लिए इकरा सहर।
कहां देख पाएंगे लाइव मैच?
भारत बनाम हांगकांग चीन मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर हो रहा है और इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर हो रही है।
हांगकांग चीन की प्लेइंग 11
नताशा माइल्स (कप्तान), मरियम बीबी, मारिको हिल, जोएलीन कौर, मरीना लैम्पलाफ, यासमीन दासवानी (विकेटकीपर), शंजीद शहजाद, कैरी चैन, रुचिता वेंकटेश, इकरा सहर, एलिसन सियू।
भारत की प्लेइंग 11
स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फूलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़।
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भारतीय प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं
भारत की प्लेइंग 11 में इस मैच के लिए कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत ने पिछला मैच थाइलैंड के खिलाफ जीतते हुए विजयी आगाज किया था। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरी हैं।
हांगकांग चीन ने जीता टॉस
हांगकांग चीन की कप्तान नताशा माइल्स की वापसी हुई और उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी।
कहां खेला जा रहा यह मुकाबला
यह मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच को जीतकर भारत दूसरे राउंड में आसानी से जगह बना सकता है।
नमस्कार
नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको महिला एशिया कप 2026 में भारत और हांगकांग चीन के बीच खेले जा रहे मुकाबले के सभी लाइव अपडेट्स जानने को मिलेंगे। वहीं खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।