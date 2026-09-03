Asia Cup 2026, INDW vs HKCW Live Score: महिला एशिया कप 2026 के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम का सामना हांगकांग चीन से हो रहा है। इस मुकाबले में हांगकांग चीन की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया। इस मुकाबले में भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के साथ उतरी है। भारत ने पहला मुकाबला थाइलैंड के खिलाफ जीतते हुए विजयी आगाज किया था। जबकि हांगकांग की टीम पहला मैच थाइलैंड के खिलाफ हारकर आई है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के पहले राउंड के ग्रुप ए में हांगकांग, थाइलैंड और पाकिस्तान के साथ मौजूद है। भारत अभी इस ग्रुप की अंकतालिका में टॉप पर काबिज है।

इस मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फूलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़।

हांगकांग चीन: नताशा माइल्स (कप्तान), मरियम बीबी, मारिको हिल, जोएलीन कौर, मरीना लैम्पलाफ, यासमीन दासवानी (विकेटकीपर), शंजीद शहजाद, कैरी चैन, रुचिता वेंकटेश, इकरा सहर, एलिसन सियू।

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