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Asia Cup 2026, INDW vs BANW LIVE Score: महिला एशिया कप 2026 का पहला सेमीफाइनल भारत और बांग्लादेश के बीच गुरुवार (10 सितंबर) को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं हुआ। ग्रुप ए में भारत शीर्ष पर रहा। वह तीनों मैच जीता और छह अंक के साथ सेमीफाइनल में पहुंचा। बांग्लादेश की टीम ग्रुप बी में दूसरे पर रही। वह 3 में से 2 मैच जीती। दूसरा सेमीफाइनल शुक्रवार (11 सितंबर) को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा।

भारत की प्लेइंग 11: शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, प्रतीक रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा।

बांग्लादेश की प्लेइंग 11: दिलारा अख्तर, जुएरिया फिरदौस, सोभना मोस्टरी, निगार सुल्ताना (कप्तान/विकेटकीपर), शर्मिन अख्तर, शोरना अख्तर, फहीमा खातून, नाहिदा अख्तर, राबेया खान, सुल्ताना खातून, मारूफा अख्तर।

Live Updates
20:39 (IST) 10 Sep 2026

प्रतिका रावल को राबेया खान ने पवेलियन भेजा

प्रतिका रावल को राबेया खान ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 20 रन बनाए। शैफाली वर्मा 34 रन बनाकर क्रीज पर। भारत ने 9.2 ओवर में 2 विकेट पर 59 रन बनाए।

20:25 (IST) 10 Sep 2026

पावरप्ले सामप्त

भारत ने पावरप्ले में 1 विकेट पर 45 रन बनाए। शैफाली वर्मा 29 और प्रतिका रावल 14 रन बनाकर क्रीज पर। 24 गेंद पर 36 रनों की साझेदारी हुई।

20:18 (IST) 10 Sep 2026

शैफाली ने सुल्ताना को लगातार 2 छक्के लगाए

भारत ने 4 ओवर में 1 विकेट पर 34 रन बनाए। प्रतिका रावल 6 और शैफाली वर्मा 26 रन बनाकर क्रीज पर। शैफाली ने सुल्ताना खातून को लगातार 2 छक्के लगाए।

20:12 (IST) 10 Sep 2026

स्मृति मंधाना आउट

भारत ने पहला विकेट दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर गंवा दिया। स्मृति मंधाना सर्कल को क्लीयर करने के प्रायस में गेंद हवा में खेल बैठीं। शोरना अख्तर ने कैच पकड़ा। सुल्ताना खातून ने विकेट झटका। भारत ने 2 ओवर में 1 विकेट पर 9 रन बनाए।

20:08 (IST) 10 Sep 2026

भारत ने पहले ओवर में 7 रन बनाए

भारत ने पहले ओवर में 7 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने पहली गेंद पर सिंगल लिया। इसके बाद शैफाली ने पांचवीं गेंद पर 2 लेकर खाता खोला। मारूफा अख्तर आखिरी गेंद पर लाइन से भटकीं और शैफाली वर्मा ने फाइनल लेग की ओर चौका लगाकर खाता खोला। पहले ओवर के बाद शैफाली 6 और स्मृति 1 रन बनाकर क्रीज पर।

20:02 (IST) 10 Sep 2026

भारत की बल्लेबाजी शुरू

भारत की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा क्रीज पर। मारूफा अख्तर बांग्लादेश के लिए गेंदबाजी की शुरुआत करेंगी। स्मृति मंधाना स्ट्राइक पर।

19:41 (IST) 10 Sep 2026

पाकिस्तान को 55 रन पर कर दिया था आउट

भारत ने अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में पाकिस्तान 55 रन पर आउट कर दिया था। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम 7 विकेट से जीती थी।

19:39 (IST) 10 Sep 2026

हरमनप्रीत कौर ने क्या कहा?

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस के दौरान कहा कि वह पहले बल्लेबाजी ही करना चाहती थीं। टी20 में आप किसी टीम को हल्के में नहीं ले सकते। मैच का नतीजा कुछ भी हो सकता है। आज एक नया मैच और हमें सकारात्मक रवैया के साथ खेलना होगा।

19:37 (IST) 10 Sep 2026

बांग्लादेश की प्लेइंग 11

दिलारा अख्तर, जुएरिया फिरदौस, सोभना मोस्टरी, निगार सुल्ताना (कप्तान/विकेटकीपर), शर्मिन अख्तर, शोरना अख्तर, फहीमा खातून, नाहिदा अख्तर, राबेया खान, सुल्ताना खातून, मारूफा अख्तर।

19:36 (IST) 10 Sep 2026

भारत की प्लेइंग 11

शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, प्रतीक रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा।

19:34 (IST) 10 Sep 2026

बांग्लादेश ने चुनी गेंदबाजी

भारत के खिलाफ एशिया कप सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं हुआ।

19:33 (IST) 10 Sep 2026

यहां देखें भारत बनाम बांग्लादेश मैच से जुड़े अपडेट्स

नमस्कार। भारत बनाम बांग्लादेश महिला एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में भारत का बांग्लादेश से मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियन में होगा। इस लाइव ब्लॉग में हम भारत बनाम बांग्लादेश मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।