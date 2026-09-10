Asia Cup 2026, INDW vs BANW LIVE Score: महिला एशिया कप 2026 का पहला सेमीफाइनल भारत और बांग्लादेश के बीच गुरुवार (10 सितंबर) को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं हुआ। ग्रुप ए में भारत शीर्ष पर रहा। वह तीनों मैच जीता और छह अंक के साथ सेमीफाइनल में पहुंचा। बांग्लादेश की टीम ग्रुप बी में दूसरे पर रही। वह 3 में से 2 मैच जीती। दूसरा सेमीफाइनल शुक्रवार (11 सितंबर) को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा।

भारत की प्लेइंग 11: शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, प्रतीक रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा।

बांग्लादेश की प्लेइंग 11: दिलारा अख्तर, जुएरिया फिरदौस, सोभना मोस्टरी, निगार सुल्ताना (कप्तान/विकेटकीपर), शर्मिन अख्तर, शोरना अख्तर, फहीमा खातून, नाहिदा अख्तर, राबेया खान, सुल्ताना खातून, मारूफा अख्तर।

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