भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत कर चुकी है। 20 जुलाई से होने वाले तीन दिवसीय वार्म-अप मैच से पहले टीम कड़ी तैयारियों में जुटी है। इसी कड़ी में ट्रेनिंग सेशन के दौरान टीम को दो स्क्वॉड में देखा गया। एक स्क्वॉड था टीम कोहली का और दूसरा था टीम अश्विन का। दरअसल अभ्यास मैच से पहले प्रैक्टिस के दौरान टीम इंडिया फील्डिंग ड्रिल करती हुई दिखी। जिसमें टीम को दो स्क्वॉड में बांटा गया था।

बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दोनों टीमों के इस फील्डिंग ड्रिल का वीडियो शेयर किया है। इस दौरान टीम विराट में रोहित शर्मा और अन्य खिलाड़ी दिखे वहीं टीम अश्विन में चेतेश्वर पुजारा को देखा गया। इस दौरान दोनों टीमें विकेट पर डायरेक्ट हिट, कैचिंग और थ्रो के लिए प्रतिस्पर्धा करती हुई दिखीं।

A run-through #TeamIndia ‘s fun drill, courtesy fielding coach @coach_rsridhar ahead of their practice session – by @RajalArora #ENGvIND pic.twitter.com/NXZ4LI0aPR



इस प्रतिस्पर्धा के दौरान विराट की टीम अश्विन की टीम के खिलाफ 10-8 से विजयी रही। जिसको लेकर अश्विन ने खुद भी खुशी जाहिर की। वहीं इस ट्रेनिंस सेशन को लेकर टीम के फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने बताया कि, आज का ट्रेनिंग सेशन फील्डिंग ड्रिल और टीम कम्पटीशन पर बेस्ड था। इस दौरान कैचिंग, डायरेक्ट हिट, थ्रो आदि की प्रैक्टिस की गई। उन्होंने कहा कि, सीमित ओवरों की तरह टेस्ट क्रिकेट में भी विकेट पर डायरेक्ट हिट का खासा महत्व है।

इंग्लैंड दौरे का इतिहास रहा है कि भारतीय बल्लेबाज हमेशा स्विंग गेंदबाजी के सामने जूझते दिखे हैं। इसी से निपटने के लिए मौजूदा भारतीय टीम के बल्लेबाज नेट्स में काफी पसीना बहा रहे हैं। इसी को लेकर बीसीसीआई ने कुछ तस्वीरें भी साझा की थीं जिसमें कोहली, पुजारा और केएल राहुल नेट्स में स्विंग गेंदों के खिलाफ तैयारी करते दिखे।

Snapshots from #TeamIndia‘s nets session here at the Durham County Cricket Club.#TeamIndia pic.twitter.com/Z26R0FrSpx

— BCCI (@BCCI) July 17, 2021