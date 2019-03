Ind VS Aus: जब धोनी-धवन और बाकियों ने लिया सिक्सर मारने का चैलेंज, देखें

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच वनडे मैच की सीरीज का तीसरा मुकाबला रांची में शुक्रवार 8 मार्च को खेला जाना है। भारत ने दो मैच जीतकर पहले ही सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। मैच से पहले नेट्स पर अभ्यास के दौरान भारतीय टीम ने जमकर पसीना बहाया। इस दौरान भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने लंबे हिट्स की खूब प्रैक्टिस की। नेट्स पर पहले धोनी ने सिक्स मारा और गेंद दूर जाकर गिरी।इसके बाद धवन, जडेजा और युजवेंद्र चहल ने भी हाथ आजमाया। इस दौरान धोनी के आसपास खड़े खिलाड़ी बोल पड़े- ‘क्या छक्का मारा है माही भाई’।

बता दें कि वह महेंद्र सिंह धोनी का यह होम ग्राउंड है। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी के पास मैच में एक नया रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा। दरअसल, धोनी भारतीय टीम के अनुभवी खिलाड़ियोंं में से एक हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने क्रिकेट के सभी प्रारुप में भारत को विश्व कप दिलाया है। धोनी ने भारत के लिए कुल 528 मैच खेले और 45 के औसत से 16967 रन अपने नाम दर्ज किए हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में माही के बल्ले से 16 शतक और 106 अर्द्धशतक निकल चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके धोनी के नाम टेस्ट में 4876, वनडे में 10,474 और टी-20 क्रिकेट में 1617 रन हैं। वह 33 रन बना लेते हैं तो उनका कुल रन 17000 हो जाएगा।

Who could hit the longest SIX? Here’s a look at #TeamIndia‘s fun SIXES challenge at the nets during training in Ranchi #INDvAUS @Paytm pic.twitter.com/syd7YSa3Wu

— BCCI (@BCCI) March 7, 2019