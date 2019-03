भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच में एरॉन फिंच का आउट होना, एक नए विवाद को बुलावा दे गया। 93 रन की पारी खेलने वाले एरॉन फिंच को पगबाधा आउट करार दिए जाने के बाद डीआऱएस तकनीक एक बार फिर से विवाद के घेरे में है। मामला 31वें ओवर का है जब कुलदीप यादव की गेंद लेग स्टंप के सामने फिंच के पैर में जा लगी। अपील के दौरान ग्राउंड अंपायर ने फिंच को आउट करार दिया। इसके बाद फिंच को लगा कि वह आउट नहीं हैं और उन्होंने रिव्यू का फैसला लिया। रिव्यू के दौरान जो देखने को मिला वह तकनीक पर ही सवाल खड़ा करता नजर आया।

हॉक आई तकनीक में दिखा कि गेंद ठीक मिडिल स्टंप पर गिरती नजर आई जबकि जब थर्ड अंपायर ने इसका रीप्ले देखना शुरू किया तो गेंद हॉक आई की लेग लाइन के अंत पर गिरती दिखाई दी।इस बात को लेकर सवाल होने लगा कि गेंद मीडिल स्टंप पर लगी या लेग स्टंप।डीआरएस के फैसले को लेकर दिग्गजों ने भी सवाल उठाए,पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मार्क वॉ ने ट्वीट किया , इसमें कोई संदेह नहीं कि फिंच आउट नहीं थे लेकिन गेंद लेग स्टंप पर गिरी थी तो यह मीडिल स्टंप पर कैसे लगती नजर आई?

That’s why #India always against #DRS technology. Look how pathetic this technology respond in #AaronFinch case.

I just laugh out loud watching this & #pity commentators and people present there in #INDvAUS match.#HappyWomensDay2019#InternationalWomensDay pic.twitter.com/NqzhFl8uG9

