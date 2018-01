हार की कड़वाहट भुलाकर वापसी की तैयारी में यूं जुटी टीम इंडिया, टि्वटर यूजर्स बोले- रहाणे को वापस लाओ

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में मिली हार को भारतीय क्रिकेट फैंस पचा नहीं पा रहे हैं। टेस्ट में नंबर वन माने जाने वाली भारतीय टीम का प्रदर्शन पहले मैच में काफी निराशाजनक रही। भारतीय बल्लेबाज दोनों ही पारियों में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आए। पहली पारी में भारत को मैच में जीवित रखने वाले हार्दिक पांड्या भी दूसरी पारी में गलत शॉट् खेलकर आउट हो गए। पिछले कुछ समय में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि भारतीय टीम मैच में इतने करीब आकर हार गई हो। हार की कड़वाहट भुलाकर टीम सीरीज में बाकी बचे दो मैचों में बेहतर प्रदर्शन कर सीरीज जीतना चाहेगी। यह काम मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। मैच हारने के बाद भारतीय खिलाड़ी एक बार फिर नेट पर प्रैक्टिस करने में जुट गए हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने मैच हारने के अगले ही दिन नेट पर जमकर पसीना बहाया। बीसीसीआई ने एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी।

पहले टेस्ट में भारतीय टीम से बाहर रहे उपकप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ-साथ सलामी बल्लेबाज केएल राहुल नेट पर बल्लेबाजी करते नजर आए। वहीं ईशांत शर्मा काफी समय तक गेंदबाजी करते दिखें। पहले मैच में रहाणे को टीम से बाहर किए जाने के बाद विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री की जमकर आलोचना की गई थी। फैंस भी लगातार यही कह रहे हैं कि अजिंक्य रहाणे को टीम में वापस शामिल करो।

Post game day and back to the grind #TeamIndia pic.twitter.com/Un22UU4DMb

— BCCI (@BCCI) January 9, 2018