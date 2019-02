बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल की फिल्म ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ का एक डायलॉग इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इस फिल्म में विकी सेना के जवानों को मोटिवेट करने के लिए ‘हाउज द जोश’ कहते हैं, बदले में जवान भी हाई सर कहकर इसका जवाब देते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी भी वेलिंगटन ‘हाउज द जोश’ को सपोर्ट करते नजर आए। सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों के बीच उरी फिल्म का यह डॉयलोग चर्चा का विषय बन गया। अवॉर्ड सेरेमनी के बाद तस्वीर खिंचाते समय केदार जाधव ने हाउज द जोश के नारे लगाए जिसके जवाब में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने ‘हाई सर’ से जवाब दिया। इस जीत के बाद टीम के नियमित कप्तान विराट कोहली ने भी ट्विटर पर टीम के जज्बे की तारीफ की। सीरीज में कुल 9 विकेट झटकने वाले भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को मैन ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड से नवाजा गया।

बता दें कि अंबाती रायुडू की बड़ी अर्धशतकीय पारी और हार्दिक पंड्या की आखिरी क्षणों की विस्फोटक बल्लेबाजी से भारत ने शीर्ष क्रम की और एक और नाकामी के बावजूद न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 252 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया लेकिन जल्द ही उसका स्कोर चार विकेट पर 18 रन हो गया। भारतीय मध्यक्रम पर अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव था, रायडू ने यहां से टीम को संभालते हुए 252 के स्कोर तक पहुंचाया।

Looks like the “JOSH” in the squad is “HIGH SIR”

‘HOWS THE JOSH’ – @vickykaushal09 #TeamIndia pic.twitter.com/bzsB5EelBd

— BCCI (@BCCI) February 3, 2019