Ind vs Eng, India vs England 4th Test Match: भारतीय टीम एक बार फिर विदेशी सरजमीं पर अपना दम दिखाने में नाकाम रही। इंग्लैंड दौरे पर विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम का टेस्ट सीरीज जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया। भारतीय टीम की मजबूती माने जाने वाली बल्लेबाजी टीम की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। कप्तान विराट कोहली को छोड़ टीम का कोई भी बल्लेबाज इस सीरीज में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब नहीं रहा। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा ने जरूर फैन्स के मन में कुछ उम्मीद जगाई, लेकिन ये दोनों भी ज्यादा समय तक कोहली का साथ नहीं दे पाए। कोहली अकेले ही लड़ते रहे और भारत को सीरीज में हार का मुंह देखना पड़ा। इस हार के बाद आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन पर विराजमान भारतीय टीम सवालों के घेरे में है। खासतौर पर टीम के हेड कोच रवि शास्त्री फैन्स के निशाने पर हैं। इंग्लैंड रवाना होने से पहले बतौर हेड कोच रवि शास्त्री ने बड़ी-बड़ी बातें की थी, जिसका हिसाब अब फैन्स उनसे मांग रहे हैं।

भारतीय कप्तान विराट कोहली और रवि शास्त्री।

बता दें कि शास्त्री ने इस दौरे से पहले इंग्लैंड को हराने का दम भरा था और टीम इंडिया को बेस्ट टूरिंग साइड भी करार दे दिया था। ऐसे में टीम का इस तरह सरेंडर करना फैन्स पचा नहीं पा रहे और लगातार शास्त्री को कोच के पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी वनडे सीरीज गंवाने के बाद क्रिकेट फैन्स ने शास्त्री के काम को लेकर सवाल खड़े किए थे। शास्त्री कप्तान कोहली के बेहद करीबी माने जाते हैं और इस वजह से वह कई बार आलोचनाओं के शिकार भी हुए हैं।

Someone please ask Ravi shastri what his contribution is to this Indian team other than being an overconfident dooshbag in his media appearances.India made some huge tactical errors in this game. Not playing sweep against Moeen. Ashwin bowling far quicker than he should have. — Assad (@LeftArmAround) September 2, 2018

बता दें कि साउथैम्प्टन टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 245 रन का लक्ष्य रखा था। लेकिन भारत की टीम सिर्फ 184 रन बनाकर ढेर हो गई और मुकाबला 60 रन से हार गई। कोहली ने मैच के बाद कहा, “मैंने सोचा कि इंग्लैंड ने हमें यह लक्ष्य देने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन जिस तरह की पिच थी और गेंद घूम रही थी उससे हमारे लिए यह चुनौतीपूर्ण था। हमने सोचा कि हमारे पास इस मैच को जीतने का अच्छा मौका है, लेकिन हमें वह शुरूआत नहीं मिल पाई जो हम चाहते थे।”

. Team selection is so poor . When ms was captain he remove viru frm the team because of his fitness issue while kohli to be in the good books of his buddy’s doesn’t want changes . Ravi is always intoxicating with liquor and stuff . We need a strong coach and very strong captain — money maker (@Moneymaker1031) September 2, 2018

RT if you want Rahul Dravid instead of Ravi Shastri as Indian cricket team coach. — Ajit Doval (@Doval_Ajit12) September 2, 2018

Head coach Ravi Shastri said during innings break that anything under 270, ind would be pretty happy to chase.. Now it seems target 70 is pretty big ask for them.. Where is our mr head coach?sometimes the way he speaks with attitude that ind already won the match #ENGvIND — ~ItsmeSam~ (@supratim_agt) September 2, 2018

Make 11 clones of Virat Kohli and make a team of that. Use Ravi Shastri to fetch drinks. Everyone else can come home and prepare for next season of IPL. — $$ Adit¥∆ M∆€∆£ $$ (@jhunjhunwala) September 2, 2018

Ideally #RaviShastri should be sacked, #sanjaybangar as well

I don’t see why they still remains the coach.

South Africa test series was close but not good enough

England test series is close but not good enough

Team selection wasn’t good

Reading pitch was also major problem — Nik! (@nikhilster166) September 3, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App