VIDEO: स्टोइनिस का कैच पकड़ने के बाद रोहित शर्मा ने खोया आपा, दे डाली गाली!

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में युजवेंद्र चहल ने सबसे अधिक 6 विकेट अपने नाम किया। इस दौरान उन्होंने मार्कस स्टोइनिस को भी आउट किया। स्टोइनि अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो टीम को मुश्किलों से निकालने का काम आसानी से पूरा कर लेंगे। इसी बीच युजवेंद्र चहल ने स्टोइनिस को आउट कर ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों को करारा झटका दिया। युजवेंद्र चहल की लेग कटर गेंद को स्टोइनिस समझने में भूल कर बैठे और स्लिप में कैच दे बैठे। स्लिप में मौजूद रोहित शर्मा ने बिना कोई गलती किए कैच को लपकने का काम किया। कैच लेने के बाद रोहित बेहद जोश में नजर आए और उन्होंने उत्साहित होकर मैदान पर अपशब्द का प्रयोग भी किया गया। बता दें कि तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर है जिसे जीतने के लिए भारत को 231 रन की जरूरत है। सीरीज में अपना पहला मैच खेल रहे चहल ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 10 ओवर में 42 रन देकर छह विकेट लिये।

india vs australia, क्रिकेट, क्रिकेट स्कोर, ind vs aus, ind vs aus live score : यहां जानें मैच का लेटेस्ट अपडेट्स

चहल का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन में 22 रन पर पांच विकेट था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किसी भारतीय गेंदबाज की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बराबरी की। इससे पहले अजित अगरकर ने भी इसी मैदान पर 42 रन देकर छह विकेट लिये थे। यह इस मैदान पर किसी विदेशी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है। अगरकर ने 2004 में त्रिकोणीय श्रृंखला में यह प्रदर्शन किया था।

This catch from Rohit was @ImRo45 #INDvAUS pic.twitter.com/k4JwZwbpeZ

— S A N D E E P (@SandeepRohitian) January 18, 2019