VIDEO : अजीबोगरीब तरीके से आउट हुआ पाकिस्तानी बल्लेबाज, छूट गई फैंस की हंसी

Ind vs Pak, India vs Pakistan Asia Cup 2018 Match Date and Time, Schedule: पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज फखर जमान भारत के खिलाफ अजीबोगरीब तरीके से आउट हुए। पारी के 15वें ओवर में कुलदीप यादव की गेंद पर फखर स्वीप खेलने की कोशिश में क्रीज पर गिर गए। इसके बाद गेंद जाकर सीधे उनकी जांघ पर जाकर गेंद लगी। अंपायार ने फैसला सुनाने में जरा भी देर नहीं की और फखर 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फखर के बाद कप्तान सरफराज अहमद खुद बल्लेबाजी करने आए। बाबार आजम के साथ सरफराज रनों की रफ्तार तेज करने की कोशिश कर ही रहे थे कि बाबर रन आउट हो गए। मैदान पर हुई मिस अंडरस्टेंडिंग की वजह से बाबर को रविंद्र जडेजा ने रन आउट किया। टॉप ऑर्डर के तीनों ही बल्लेबाज बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे। बाबार 9 रन बनाकर चहल की गेंद पर रन आउट हुए।

बता दें कि फखर ने जुलाई में सबसे तेज 1000 वनडे रन पूरे करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। पाकिस्तान के लिए दोहरा शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज जमान ही है। यहां से मैच किस ओर करवट लेगी यह देखना दिलचस्प होगा। मैच का रुख इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी टीम खुद को शांत रखती है और परिस्थितियों पर काबू पाती है। सबकुछ मैच की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

पाकिस्तान को मैच में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मलिक को बल्ले से बड़ी भूमिका निभानी होगी। शोएब मलिक एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुख्य भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि उनमें स्ट्राइक को रोटेट करने और आसानी से सिंगल लेने की क्षमता है।

