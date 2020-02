सलमान स्टाइल में शर्टलैस हुए हरभजन सिंह, भारतीय फैंस ने लिए और पाकिस्तान से मिला न्योता

भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह लंबे वक्त के बाद क्रिकेट सुर्खियों में शुमार हुए हैं। इन दिनों वह अपनी अपकमिंग फिल्म फ्रेंडशिप को लेकर चर्चा में हैं और दूसरी ओर सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। भज्जी ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह सलमान खान के स्टाइल में शर्टलैस लुक में हाई जंप करते हुए दिख रहे हैं। भज्जी की इस पोस्ट पर क्रिकेट फैंस उनके खूब मजे ले रहे हैं। कुछ उनका मजाक उड़ा रहे हैं तो कुछ तारीफ कर रहे हैं। एक फैन ने उनकी यह तस्वीर देख लिखा, लगता है आपने जिम छोड़ दी है तो वहीं अन्य फैन को वह फिट नजर आए।

@AbidNaw32335360 नाम के पाकिस्तानी फैन ने भज्जी को डेरा बाबा गुरू नानक पर आने का निमंत्रण भेजा है। अबीद ने लिखा, आप पाकिस्तान में ढेरा बाबा गुरू नानक पर इनवाइटेड हो, हम भुजाएं खोलकर आपका स्वागत करेंगे।

@vikaspathania12 ने भज्जी की शर्टलैस तस्वीर पर चुटकी लेते हुए लिखा, भाई सब सफाचट है एक भी बाल नहीं शरीर पर.. मैं तो बाल कलाकार हू.. और इसी के साथ स्माइल का सिंबल बनाया। कोई उनकी ऊंची छलांग वाली तस्वीर को देख ‘उड़ता पंजाब’ तो किसा ने Flying Sikh बताया। एक फैन ने पाजी से पूछ रहा है कि कहां जा रहे हो रॉकेट बनकर।

बात अगर भज्जी के वर्क फ्रंट की करें तो इन दिनों वह अपनी फिल्म Friendship में बिजी हैं। जल्द ही आप भज्जी को एक्टिंग करते हुए सिल्वर स्क्रीन पर देखेंगे। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग के रिक्रिएशन में साउथ सिनेमा की अदाकारा राम्या कृष्णा भी शामिल हुईं। वह वेंकट के केलेंडर का हिस्सा बनी हैं। जॉन पॉल राज और शाम सूर्या द्वारा निर्देशित इस फिल्म की हिन्दी/कन्नड़ में भी डबिंग होगी। मलयालम फिल्म से प्रेरित ‘फ्रेंडशिप’ की कहानी 4 लोगों के इर्द-गिर्द घूमती है जिसकी शूटिंग चेन्नई-कोयंबटूर में होने की उम्मीद है।

They say that God sees those who risk to jump higher than others pic.twitter.com/5RIgem6iuH

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) February 5, 2020