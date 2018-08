Ind vs Eng, India vs England 3rd Test Match: शनिवार से ट्रेंट ब्रिज में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। इस मैच से पहले सभी के जहन में एक ही सवाल है कि क्या विराट कोहली इस मैच से पहले पूरी तरह फिट हो पाएंगे? बता दें कि दूसरे टेस्ट के दौरान विराट कोहली पीठ दर्द की समस्या से जूझते नजर आए। पीठ दर्द के कारण वह चौथे दिन मैदान में फील्डिंग करने नहीं आए और बल्लेबाजी ऑर्डर में भी उन्होंने अपने आप को अजिंक्य रहाणे से पीछे किया। हालांकि, मैच के बाद उन्होंने कहा था कि वह तीसरे टेस्ट के लिए आने वाले दिनों में पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। विराट कोहली ने गुरुवार को ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसके साथ उन्होंने लिखा, ”ट्रेनिंग के लिए आ का दिन शानदार रहा, सारा ध्यान अगले मैच की ओर”। विराट के इस ट्वीट से साफ पता चलता है कि वह अगला मैच खेलने के लिए पूरी तरह से फिट हैं। वहीं इंग्लैंड के कोच ट्रेवर बेलिस का मानना है कि पीठ की चोट से उबर रहे भारतीय कप्तान विराट कोहली दोनों देशों के बीच होने वाले सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में और अधिक खतरनाक होंगे।

Great day at training today. Looking forward to the next game. pic.twitter.com/RSvnH4EZdm

— Virat Kohli (@imVkohli) August 16, 2018