भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने गुरुवार को इंग्लैंड में अपना पहला टेस्ट शतक लगाया। एजबेस्टन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में कोहली ने 149 रनों की पारी खेली। कोहली की इस पारी की बदौलत भारतीय टीम जल्दी समेटने से बची। कोहली ने इस मैच में 225 गेंदों में 22 चौकों और एक छक्के की मदद से शतकीय पारी खेली। कोहली का यह इंग्लैंड में टेस्ट में सर्वोच्च स्कोर है। इससे पहले इंग्लैंड में टेस्ट में उनका सर्वोच्च स्कोर 39 रन था जो उन्होंने पिछले दौरे पर साउथहेम्पटन में खेले गए तीसरे मैच की पहली पारी में बनाया था। कोहली उस दौरे पर पूरी तरह से विफल रहे थे और पांच टेस्ट मैचों में 134 रन पाए थे। कोहली ने इसके साथ एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। टेस्ट मैचों के दौरान कोहली अब दूसरे ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट में सबसे अधिक बार 50 के स्कोर को शतक में तबदील करने में कामयाब रहे। 38 पारियों में कोहली 22 बार शतक लगाने में कामयाब रहे हैं। वहीं उनके नाम 16 अर्धशतक हैं।

कोहली से आगे सिर्फ डॉन ब्रैडमैन का नाम है, ब्रैडमैन 41 पारियों में 29 बार शतक लगाने में कामयाब रहे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लॉर्क के नाम 55 पारियों में 28 शतक शामिल है। 2016 के बाद कोहली लगातार टेस्ट क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। साल 2016 के बाद कोहली ने 200, 211, 167, 235, 204, 103नाबाद, 104नाबाद, 213, 243, 153 और 149 रनों की शानदार पारी खेली है।

A lesson in farming the strike by Virat Kohli: faced 116 balls while No. 9, 10 & 11 faced 37 – a multiple of 3.1 (116/37). Among batsmen to have faced at least 100 balls batting with the tail, Kohli’s multiple is the highest for a batsman in the last 15 years #INDvsENG #INDvENG

— Shiva J (@Shiva_cricinfo) August 2, 2018