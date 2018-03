IPL 2018 : गौतम गंभीर की कप्तानी में एक बार फिर अपना दम दिखाने को तैयार है दिल्ली, देखें वीडियो

आईपीएल शुरू होने में अब एक महीने से भी कम का समय रह गया है। सभी टीमों के कप्तानों की घोषणा भी की जा चुकी है, इसके अलावा टीमों ने अपने खिलाड़ियों का कोटा भी पूरा कर लिया। इस साल सभी टीमों में कई नए खिलाड़ी खेलते दिखाई देंगे। आईपीएल में दिल्ली पहली ऐसी टीम है जो अब तक फाइनल तक का सफर भी तय नहीं कर पाई है। दिल्ली के अलावा किंग्स इलेवन पंजाब और आरसीबी भी खिताब जीतने में नाकाम रही है। दिल्ली की टीम इस साल बिल्कुल नई लग रही है, टीम के साथ पुराने कप्तान गौतम गंभीर एक बार फिर जुड़ गए हैं। गंभीर ने अपनी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स को दो बार चौंपियन बनाने का काम किया है। साल 2010 में गौतम गंभीर दिल्ली की कप्तानी भी कर चुके हैं, लेकिन वह उस सीजन कुछ खास कमाल नहीं कर सके थे। ऐसे में दिल्ली के फैंस और फ्रेंचाइजी को इस साल उनकी कप्तानी से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।

दिल्ली के कप्तान बनने के बाद गंभीर का एक वीडियो टीम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में गंभीर दिल्ली की जर्सी पहन हाथ में बल्ला लिए मैदान की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं इस वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है, ”वो जानता है जीतना, वो जानता है टीम को लीड करना, वह दिल्ली को समझता है”। इस वीडियो को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं और वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है।

He knows how to win, he knows how to lead, he knows Dilli, he is Dilli.@GautamGambhir is back home and goosebumps are the order of the day! #GautamGambhir #Homecoming #DilDilli pic.twitter.com/831Vi8xSV1

— Delhi Daredevils (@DelhiDaredevils) March 9, 2018