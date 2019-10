India vs South africa, playing 11, Visakhapatnam test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच विशाखापतनम के डा. वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम खेला जाएगा। इस मैच के लिए भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। कप्तान विराट कोहली ने इस मैच के लिए तीन स्पिन गेंदबाजों को टीम में शामिल किया है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि विज़ाग की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होने वाली है। विराट ने स्पिन गेंदबाज अश्विन, रविंद्र जडेजा और पार्ट टाइम गेंदबाज हनुमा विहारी को टीम में शामिल किया है।

पहले टेस्ट में भारतीय कप्तान ने दो चौंका देने वाले चयन किए हैं। उन्होंने भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को बाहर का रास्ता दिखाया है। उनकी जगह अनुभवी रिद्धिमान साहा को मौका मिला है। साहा चोट के चलते पिछले एक साल से टेस्ट टीम से बाहर थे। वहीं पंत ने साहा की गैरमौजूदगी में बेहतरीन प्रदर्शन किया था लेकिन पिछले कुछ महीनों से पंत लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं।

पंत के अलावा इस मैच में तेज गेंदबाज उमेश यादव को भी टीम में शामिल नहीं किया गया है। घरेलू पिच में उमेश हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं ऐसे में क्रिकेट पंडितों का मानना था कि पहले मैच में उन्हें मौका दिया जाएगा। लेकिन कप्तान ने इस मैच के लिए इशांत शर्मा और मोहम्मद शमी को मौका दिया है। बता दें उमेश को आखिरी वक़्त में चोटिल गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जगह टीम में चुना गया है।

#TeamIndia for 1st Test of @Paytm Freedom Series for Gandhi-Mandela Trophy against South Africa.

Virat Kohli (Capt), Ajinkya Rahane (vc), Rohit Sharma, Mayank Agarwal, Cheteshwar Pujara, Hanuma Vihari, R Ashwin, R Jadeja, Wriddhiman Saha (wk), Ishant Sharma, Md Shami#INDvSA

— BCCI (@BCCI) October 1, 2019