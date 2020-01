NZ vs IND, 1st T20I, India tour of New Zealand, 2020: भारतीय टीम को 24 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज खेलना है। टी-20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस टीम में सलामी बल्लेबाज शिखर की वापसी हुई है, लेकिन टीम में उनका खेलना मुश्किल लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चोटिल होने के बाद धवन का न्यूजीलैंड दौरे पर जाना अभी तय नहीं है। टी-20 के अलावा भारत को वहां तीन वनडे और दो टेस्ट मैच भी खेलना है। हालांकि, वनडे और टेस्ट के लिए टीम का ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन इस ऐलान से पहले टीम को एक बुरी खबर मिली है। न्यूजीलैंड दौरे के लिए टेस्ट टीम की घोषणा से पहले भारत के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज इशांत शर्मा के टखने में रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान चोट लग गई।

विदर्भ के खिलाफ दिल्ली के लिए खेल रहे इशांत की चोट की गंभीरता अभी पता नहीं चल सकी है लेकिन वह दर्द से कराह रहे थे। इसके बाद इशांत सहयोगी स्टाफ की मदद से स्टेडियम से बाहर गए। विदर्भ की दूसरी पारी के पांचवें ओवर में उन्हें चोट लगी। शॉर्ट गेंद पर विरोधी कप्तान फैज फजल ने पुल शॉट खेलने का प्रयास किया और फॉलो थ्रू में इशांत फिसल गए। उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी पड़ी।

31 साल के पेसर इशांत ने विदर्भ की पहली पारी में 45 रन देकर 3 विकेट लिए थे। इशांत का यह इस रणजी सत्र में आखिरी मैच था चूंकि उनका न्यूजीलैंड दौरे पर टेस्ट टीम में चयन तय माना जा रहा है। चोट गंभीर होने पर उन्हें एनसीए जाना होगा। इशांत शर्मा पिछले कुछ सीरीज से टेस्ट टीम में अच्छा कर रहे हैं। ऐसे में अगर वह जल्द से जल्द फिट नहीं होते हैं तो टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

21 फरवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज होना है। इशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी टीम के भरोसेमंद गेंदबाज हैं। अगर इशांत चोट की वजह से सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाते हैं तो उनकी जगह उमेश यादव को मौका दिया जा सकता है।

