एक बार फिर शून्य पर आउट हुए शिखर धवन, फैन्स ने की जमकर आलोचना

भारत और इंग्लिश क्रिकेट काउंटी एसेक्स के बीच खेला गया तीन दिवसीय अभ्यास मैच शुक्रवार को तीसरे दिन ड्रॉ समाप्त हुआ। तीसरे और आखिरी दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में दो विकेट खोकर 89 रन बना लिए थे। उसने अपनी पहली पारी में 395 रन बनाए थे। एसेक्स ने तीसरे दिन शुक्रवार को अपनी पहली पारी आठ विकेट के नुकसान पर 359 रनों पर घोषित कर दी थी। दूसरी पारी खेलने उतरी भारतीय टीम के ओपनर शिखर धवन खाता भी नहीं खोल पाए और चार के कुल स्कोर पर आउट हो गए। भारत ने दूसरा विकेट चेतेश्वर पुजारा (23) के रूप में खोया जो 40 के कुल स्कोर पर पविलियन लौटे। लोकेश राहुल 36 और अजिंक्य रहाणे 19 रनों पर नाबाद लौटे। शिखर धवन और चेतेश्वर पुजारा एक बार फिर फ्लॉप साबित रहे। सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैन्स शिखर धवन की जमकर आलोचना कर रहे हैं। वहीं चेतेश्वर पुजारा के प्रदर्शन से भी वह ज्यादा खुश नहीं है। वहीं फॉर्म में चल रहे केएल राहुल इस पारी में भी बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया और नाबाद पवेलियन लौटे।

राहुल के मौजूदा फॉर्म को देखते हुए पहले मैच में मुरली विजय के साथ उन्हें ओपनिंग करने का मौका मिल सकता है। बता दें कि एसेक्स ने दिन की शुरुआत पांच विकेट के नुकसान पर 237 रनों से की। दूसरे दिन के नाबाद बल्लेबाज जेम्स फोस्टर अपने खाते में 19 रन और जोड़कर 42 के निजी स्कोर पर उमेश यादव का शिकार हो गए। दूसरे दिन फोस्टर के साथ ही नाबाद लौटने वाले पॉल वाल्टर ने लंबी पारी खेली और 123 गेंदों में 13 चौके और एक छक्के की मदद से 75 रन बनाए।

पॉल वाल्टर को पेसर इशांत शर्मा ने 336 के कुल स्कोर पर आउट किया। उनसे पहले उमेश ने मैट कोल्स को खाता भी नहीं खोलने दिया। एरॉन निजार 29 और फिरोज खुशी 14 रनों पर नाबाद रहे। भारत के लिए उमेश ने 4 और इशांत ने 3 विकेट लिए। भारतीय तेज गेंदबाजों ने पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी कामयाबी बटोरी, जबकि स्पिनर्स के हाथ कोई सफलता हाथ नहीं आई। (आईएएनएस इनपुट के साथ)

thanks @SDhawan25 for solving the problem of opening department. I always knew from the start that you’re a team player #essvind — IRRITATING BHALLA (@IRRITATINGBHAL1) July 27, 2018

Shikhar Dhawan :- 1st Innings – 0(1)

2nd Innings – 0(3) Consistency #ESSvIND — yesix Mani (@EwilSmile) July 27, 2018

@SDhawan25 Gabbar ji honoured Arayabhatta Twice in two innings in thr practice match and made it clear that kl would be playing first test match. #ESSvIND — Kartik malhotra (@Troubled_Boy_K) July 27, 2018

Yet again Dhawan out for a duck. Rahul and Vijay in Tests while Dhawan plays the white ball game overseas? — Boria Majumdar (@BoriaMajumdar) July 27, 2018

Pair for Dhawan ! Thanks man @SDhawan25

Rahul and Karthik both must be in the playing 11 #ESSvIND — Deepak Reddy (@deepakreddy1233) July 27, 2018

