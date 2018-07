भारत और इंग्लैंड के बीच शनिवार को खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई और टीम को 86 रनों से हार का सामना करना पड़ा। रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी ने एक बार फिर टीम को अच्छी शुरुआत दी। रोहित-धवन ने इस मैच के दौरान पहले विकेट के लिए 49 रनों की साझेदारी की। इसी के साथ इन दोनों ने अपने नाम एक और उपलब्धि जोड़ ली। दरअसल, इंग्लैंड में रोहित और धवन की ओपनिंग जोड़ी के नाम अब सबसे अधिक रन हो गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय और एलेक्स हेल्स की ओपनिंग जोड़ी के नाम थी। इन दोनों ने इंग्लैंड के लिए एक साथ 879 रनों की साझेदारी की है, जिसे तोड़ते हुए रोहित-धवन ने शनिवार को 893 रन बना लिए। वहीं एलेस्टर कुक और बेल की ओपनिंग जोड़ी के नाम 858 रन हैं जबकि जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो की ओपनिंग जोड़ी अब तक 822 रन बना चुकी है।

बता दें कि इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 50 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 322 रन बनाए थे। भारतीय टीम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और पूरी टीम 50 ओवर खेलने के बाद 236 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस मैच को जीतते ही इंग्लैंड ने सीरीज में अपनी वापसी कर ली है।

Most runs by an opening pair in England:

893 ROHIT – DHAWAN

879 Roy – Hales

858 Cook – Bell

822 Roy – Bairstow

771 Trescothick – Strauss

750 Greenidge – Haynes#ENGvIND

