VIDEO: शिखर धवन की पत्नी ने दिखाया बल्ले से दम, देखते रह गए गब्बर

भारतीय टीम के विस्फोटक ओपनर शिखर धवन अक्सर सोशल मीडिया पर पत्नी और बच्चों के साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं। धवन ने शुक्रवार देर रात अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में शिखर धवन बल्लेबाजी नहीं बल्कि गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। वहीं धवन की पत्नी आयशा मुखर्जी उनकी गेंदों पर जमकर शॉट लगाती रही। अपनी पत्नी के लिए अक्सर इमोशनल मैसेज लिखने वाले धवन इस बार कुछ अलग और नया लिखा है। धवन ने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, ”मैदान के अंदर बल्लेबाज और मैदान से बाहर आते ही गेंदबाज। जब पत्नी स्ट्राइक लेना चाहती हो तो एक पति के पास उन्हें स्ट्राइक देने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता होता भी नहीं है। अपने परिवार के साथ बिताया हुआ प्यारा सा लम्हा”। धवन इससे पहले भी सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली के लिए कई बार प्यार जता चुके हैं। बता दें, श्रीलंका में निदास ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले धवन इन दिनों अपना ज्यादा से ज्यादा समय परिवार के साथ बिता रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद आईपीएल जैसे लंबे टूर्नामेंट की शुरुआत होने वाली है और इससे पहले धवन पूरी तरह से एन्जॉय कर रहे हैं।

धवन इससे पहले अपनी और आयशा की दो बेहद रोमांटिक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं। जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, ” लुक ऑफ लव”। धवन इस तस्वीर में आयशा के साथ स्वमिंग पुल के पास बैठे नजर आ रहे हैं। धवन ने साल 2012 में आयशा से लव मैरिज की थी। धवन पिछले कुछ दिनों से बेहतरीन फॉर्म में हैं और लगातार रन बना रहे हैं। धवन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ और निदास ट्रॉफी में खूब रन बनाए।

Batsman on the ground, bowler off the ground. when wifey wants to take strike, there’s nothing much a husband can do! Loving these moments with my family pic.twitter.com/IJ323U1AYY

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) March 30, 2018