भारत के पुणे स्थित क्रिकेट संग्रहालय ने पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कप्तान अजहर अली का कोविड-19 महामारी के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिये नीलामी में रखा गया एक बल्ला खरीदा है। अजहर ने इस घातक बीमारी से पीड़ित लोगों के लिये धनराशि जुटाने के मद्देनजर अपनी दो यादगार वस्तुओं को नीलामी में रखा था। इनमें वह बल्ला भी शामिल था जिससे उन्होंने 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में 302 रन बनाये थे। इसके अलावा उन्होंने भारत के खिलाफ 2017 में चैंपियन्स ट्राफी फाइनल में पहनी गयी जर्सी भी नीलामी में रखी थी।

इस बल्ले और जर्सी पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर थे। अजहर ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि उन्होंने बल्ले और जर्सी में से प्रत्येक के लिये दस लाख रुपये का आधार मूल्य रखा था और वह इनसे 22 लाख रुपये जुटाने में सफल रहे। उन्होंने पुष्टि की कि पुणे स्थित ‘ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट म्यूजियम’ ने दस लाख रुपये की सबसे बड़ी बोली लगाकर बल्ला खरीदा।

नीलामी के लिये रखी गयी उनकी शर्ट में भी लोगों ने काफी दिलचस्पी दिखायी तथा कैलिफोर्निया में रहने वाले एक पाकिस्तानी काश विलानी ने इसके लिये 11 लाख रुपये की सबसे बड़ी बोली लगायी। न्यूजर्सी में रहने वाले एक अन्य पाकिस्तानी जमाल खान ने एक लाख रुपये का दान दिया।

I put 2 of my closest belongings on auction with base price of 1 million PKR each to support People suffering due to ongoing crisis. Auction starts now & will close on 11:59PM 05May20. To place bid, text/whatsapp on +923228485173, or msg on my twitter. pic.twitter.com/7BJviamP88

— Azhar Ali (@AzharAli_) April 28, 2020