IND vs SL: दिनेश कार्तिक के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, 43 साल बाद इतना घटिया प्रदर्शन

श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान थिसारा परेरा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनका यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। भारतीय टीम के बल्लेबाज श्रीलंकाई गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। रविवार को धर्मशाला में खेले जाने वाले इस मैच में भारतीय टीम के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कार्तिक सबसे ज्यादा गेंद खेलकर शून्य पर आउट होने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ रविवार को धर्मशाला में कार्तिक ने 18 गेंदों का सामना किया जिसमें वो एक रन बनाने में भी कामयाब नहीं हो पाए। इसके साथ ही उन्होंने 43 साल पुराना शर्मनाक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इससे पहले एकनाथ सोलकर साल 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में खेले गए वनडे मैच में 17 गेंद खेलकर बिना रन बनाए आउट हो गए थे।

टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बहुत खराब रही। टीम ने 8.5 ओवर में 8 रनों पर ही तीन बड़े विकेट गंवा दिए। कार्तिक के अलावा शिखर धवन भी शून्य पर ही आउट हुए, वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने सिर्फ 2 रन का योगदान दिया। इसके बाद श्रेयस अय्यर और मनीष पांडे ने भी एक बड़ा मौका अपने हाथ से गवां दिया।

Most balls faced getting dismissed for a duck (India):

18 D Karthik v SL, Dharamsala, 2017 *

17 E Solkar v Eng, Oval, 1974

16 WV Raman v SA, Joburg, 1992

16 S Ganguly v SL, Colombo SSC, 2001#INDvSL

