सेंचुरियन टेस्ट में भारतीय बल्लेबाज एक बार फिर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। मैच के चौथे दिन कप्तान विराट कोहली के आउट होते ही कई क्रिकेट एक्सपर्ट ने भारतीय हार की घोषणा कर दी थी। इसके बावजूद फैंस को लग रहा था कि चेतेश्वर पुजारा, पार्थिव पटेल, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या भारत को जीत दिलाने के लिए काफी होंगे। अंतिम दिन चेतेश्वर पुजारा और पार्थिव पटेल ने पारी की शुरुआत काफी सकारात्मक सोच के साथ की। दोनों गेंदों को अच्छी तरह से खेल रहे थे, ऐसे में एक बार फिर पुजारा रन आउट के शिकार हो गए और यहीं से मैच का रुख पलट गया। पुजारा के आउट होते ही भारतीय टीम के बल्लेबाजों का आउट होने का सिलसिला शुरू हो गया। रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी ने कुछ समय तक टीम की जीत की उम्मीदों को जरूर बनाए रखा, लेकिन रोहित के आउट होते ही सब खत्म हो गया। पहले मैच को 72 रन से हारने वाली भारतीय टीम सेंचुरियन टेस्ट 135 रनों से हार गई।

पांचवें दिन के खेल शुरू होने से पहले ही पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भारतीय टीम की हार की भविष्यमाणी कर दी थी। कैफ ने ट्विटर पर लिखा, विराट कोहली के आउट होते ही भारत की हार तय हो गई। कोहली का आउट होना दुर्भाग्यपूर्ण है, उनके आउट होने के साथ ही भारत के लिए यह मैच यही खत्म हो गया है। विराट गए, भारत गया। कैफ की भविष्यमाणी सही साबित हुई और भारतीय टीम पहले सेशन में ही ऑल आउट हो गई।

Unfortunately it’s all over. Kohli gone, India gone .

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) January 16, 2018