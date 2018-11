इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को अभी तक इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के एक भी सीजन में खेलने का मौका नहीं मिला है। पिछले साल रूट नीलामी के दौरान अनसोल्ड रह गए थे, उन्हें खरीदने में किसी भी फ्रेंचाइजी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। साल 2019 में होने वाले आईपीएल में जो रूट को खेलने का मौका मिल सकता है। दरअसल, जो रूट इन दिनों श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं और इस सीरीज के दौरान वह लगातार रन बना रहे हैं। दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम जब मुश्किलों में दिखाई पड़ रही थी तो रूट ने शतक जड़ टीम को संभालने का काम किया। रूट ने अपने शतक से कई क्रिकेट के दिग्गजों को प्रभावित करने का काम किया। एशिया में बतौर कप्‍तान रूट इंग्‍लैंड की ओर से टेस्‍ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले 11वें कप्‍तान बने। श्रीलंका की पिच पर तीसरे दिन बल्लेबाजों को खेलने में कई तरह की परेशानियों को सामना करना पड़ा रहा था। गेंदबाजों के लिए मददगार इस पिच पर रूट लंबे समय तक डटे रहे और अपने करियर का 15वां शतक लगाने में कामयाब रहे।

रूट के इस शतक के बाद सोशल मीडिया पर सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग और मोहम्मद कैफ जैसे दिग्गजों ने उनकी इस पारी को सरहाने का काम किया। गांगुली ने अपने ट्विट में दिल्‍ली डेयरडेविल्‍स के डायरेक्टर पार्थ जिंदल को टैग करते हुए रूट की जमकर प्रशंसा की। जिंदल गांगुली के काफी करीबी दोस्त है और गांगुली ने इस ट्विट के जरिए दिल्ली की टीम को रूट को नीलामी में खरीदने की ओर ईशारा भी कर दिया है।

पल्लेकल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में रूट ने जिस तरीके से अपनी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, इससे यह साफ हो जाता है कि उनके अंदर एशियाई पिचों पर खेलने का माद्दा है। बता दें कि इंग्लैंड के जोस बटलर, बेन स्टोक्स, जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, मोइन अली, क्रिस वोक्स और इयोन मॉर्गेन जैसे खिलाड़ी पहले से ही आईपीएल में अपना जलवा बिखेरते रहे हैं।

What a performance from joe root and england on that surface ..one of the best test hundreds one will see on a pitch which is turning square .. @root66 @ParthJindal11 @ECB_cricket

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) November 16, 2018