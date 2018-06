युवराज सिंह के घर की कटी बिजली, दोस्त हरभजन सिंह ने ले लिये मजे

भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे ऑल राउंडर खिलाड़ी युवराज सिंह के लिए यह सीजन आईपीएल का बेहद खराब गुजरा। युवराज के फैन्स को यकीन था कि इस सीजन युवी फॉर्म में वापस लौट आएंगे और अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए टीम में अपनी दावेदारी पेश कर सकेंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा। युवराज सिंह की तरह ही उनके दोस्त और ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह के लिए भी भारतीय टीम के दरवाजे अब लगभग बंद हो चुके हैं। हालांकि, युवी के मुकाबले भज्जी का यह सीजन आईपीएल में बेहतर गुजरा और चेन्नई की तरफ से खेलते हुए उन्होंने कई विकेट अपने नाम किए। युवी और भज्जी ऑफ फील्ड भी कई बार साथ नजर आ चुके हैं। टीवी रिएलीटी शोज पर भी इन दोनों की जोड़ी कई बार देखी जा चुकी है। सोमवार को युवराज सिंह ने एक ट्वीट कर अपनी परेशानी की वजह बताई तो हरभजन सिंह ने उनका मजाक बना दिया। दरअसल, युवी बिजली के कटने से परेशान थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात को फैन्स के साथ शेयर किया।

युवी ने ट्विटर पेज पर लिखा, ”लगभग एक घंटे से अधिक का समय हो गया है और बांद्रा में लाइट अभी तक नहीं आई। कृपया हम इसे वापस पा सकते हैं।” युवी के इस ट्वीट को देखकर भज्जी ने शरारत करने की सोची और उन्होंने युवी को जवाब देते हुए मजाकिया अंदाज में ट्वीट किया। भज्जी ने लिखा, ”बादशाहो बिल टाइम पर दिया करो”। हालांकि, भज्जी के इस ट्वीट के बाद युवी का कोई रिप्लाई नहीं आया। इससे पहले भी मौका मिलते ही यह दोनों खिलाड़ी एक-दूसरे की खिंचाई करने से पीछे नहीं हटते।

Lights Out in Bandra for over an hour now … can we get it back please ?!?!

