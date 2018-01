बैन पर भावुक यूसुफ पठान बोले- कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिससे मातृभूमि के सम्मान को ठेस पहुंचे

भारतीय टीम से बाहर चल रहे ऑलराउंडर खिलाड़ी युसूफ पठान पर डोप टेस्ट में फेल होने की वजह से पांच महीने का बैन लगाया गया है। यह बैन बीसीसीआई ने उन पर पिछले साल 15 अगस्त को लगाया गया था, जिसके बाद से वह क्रिकेट से दूर हैं। यह बैन 14 जनवरी 2018 तक युसूफ पठान पर जारी रहेगा। बीसीसीआई ने डोपिंग को लेकर खिलाड़ियों को किसी भी तरह की छूट ना देने की पॉलिसी बनाई हुई है। पठान पर डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगने के बाद से उनका आईपीएल में खलना भी मुश्किल नजर आ रहा था। हालांकि, आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 27-28 जनवरी को होनी है और तब तक पठान पर से बैन हटाया जा चुका होगा। यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई फ्रेंचाइजी इस मामले के सामने आने के बाद पठान पर दांव लगाना पसंद करेगी। इस मामले पर पठान ने ट्विट कर एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने पहले तो बीसीसीआई को अपना केस सामने रखने के लिए धन्यवाद कहा, इसके बाद उन्होंने अपने बयान में कहा कि उस समय वह एक सीरप का सेवन कर रहे थे।

पठान ने कहा कि सीरप टीम के डॉक्टर की अनुमति के बाद ही लिया गया था। गले के इन्फेक्शन की वजह से उन्हें उन दिनों काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जिसके बाद डॉक्टर के निर्देशानुसार उन्होंने सीरप का इस्तेमाल किया। सीरीप के अंदर कुछ नशीले पदार्थ होते हैं। पठान ने कहा कि मैं कभी कुछ ऐसा करने की कोशिश नहीं करूंगा जिससे मातृभूमि के सम्मान को ठेस पहुंचे या बड़ौदा की टीम की बदनामी हो। पठान ने अपनी गलती मान ली, जिसके बाद बीसीसीआई ने भी उन पर केवल पांच महीने का ही बैन लगाना उचित समझा।

Yusuf’s statement:

I wish to thank the @BCCI for allowing me to plead my case in a fair and reasonable manner. pic.twitter.com/S83TNUpqxZ

— Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) January 9, 2018