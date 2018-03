भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने महिला दिवस के मौके पर वीडियो के जरिए फैंस को एक खास मैसेज दिया है। विराट कोहली ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर महिलाओं को पुरुष के बराबर नहीं बल्कि उनसे बेहतर बताया है। विराट कोहली ने वीडियो में कहा, ‘सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं। महिलाएं किसी से कम नहीं है, सेक्सुअल हैरसमेंट, भेदभाव, घरेलू हिंसा जैसी कई चीजों को झेलने के बाद भी महिलाएं रोजाना आगे बढ़ रही हैं। दुनिया की सभी महिलाओं को वुमेंस डे की हार्दिक बधाइयां।

‘ बता दें कि कप्तान विराट कोहली इन दिनों टीम से दूर अपना समय फैमिली के साथ बिता रहे हैं। विराट कोहली के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा बेहद शानदार रहा था और वह अब आईपीएल में खेलते नजर आएंगे। विराट कोहली हर साल की तरह इस साल भी आईपीएल में आरसीबी की कप्तानी का भार संभालेंगे। बता दें कि विराट कोहली ने पिछले साल बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से शादी की थी।

विराट कोहली ने अपने इस खास ट्वीट में अनुष्का को भी टैग किया है। विराट और अनुष्का शर्मा पहले भी कई दफा सोशल मीडिया के जरिए अपना प्यार जाहिर कर चुके हैं। विराट कोहली ने पिछले साल महिला दिवस पर अपनी मां और अनुष्का शर्मा को खुद के लिए बेहद लकी बताया था। कोहली ने लिखा था, ‘ मेरी मां ने जिंदगी के कठिन दौर में ख्याल रखा, जबकि अनुष्का शर्मा हमेशा गलत लोगों के खिलाफ खड़ी हुईं और सही चीजों का समर्थन किया।’

Tag the extraordinary woman in your life who is #BetterThanEqual @Staywrogn@AnushkaSharma pic.twitter.com/NdjNEPYQjD

— Virat Kohli (@imVkohli) March 8, 2018