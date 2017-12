अनुष्का शर्मा को रिंग पहनाते ही शर्म से लाल हो गए विराट कोहली, देखें वीडियो

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने आखिरकार शादी कर ही ली। दोनों ने 11 दिसंबर को इटली के टस्कनी शहर के बोर्गो फिनोशिटो रिज़ॉर्ट में शादी की। इसके साथ ही करोड़ों फैंस का इंतजार भी खत्म हुआ। बॉलीवुड की व्यूटी क्वीन अनुष्का शर्मा अब मिसेज विराट कोहली बन गई हैं। शादी के बाद से ही सोशल मीडिया पर विराट-अनुष्का की शादी की काफी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। हर तस्वीर एक से बढ़कर एक है। सभी तस्वीरों में दोनों साथ में बेहद ही प्यारे लग रहे हैं। अनुष्का जहां हल्के पिंक रंग के कॉम्बिनेशन वाले लहंगे में परी लग रही हैं तो वहीं विराट भी काफी हैंडसम नजर आ रहे हैं। इसी बीच इन दोनों की सगाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि सगाई के दौरान जब विराट उनुष्का को रिंग पहनाते हैं तो वह शर्मा कर अनुष्का के गले लग जाते हैं।

OMFG They kissed and hugged each other. And “PERFECT” song is playing in the background!!#VirushkaWEDDING pic.twitter.com/ELJybbFdxQ

— ∞ (@JustLykYouu) December 11, 2017