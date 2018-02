जीवा धोनी के बाद अब सुरेश रैना की बेटी ग्रेसिया ने अपने इन शरारती अंदाजों से जीता फैंस का दिल, देखें वीडियो

Canadian Prime Minister Justin Trudeau's son Hadrien plays on the floor at Mahatma Gandhi's Memorial Rajghat in New Delhi on Friday. Pic Courtesy: PTI . . . @justinpjtrudeau @sophiegregoiretrudeau #xavier#trudeauinindia #trudeau #ellagrace #hadrien#adorable #aww #family #primeminister #canada#canadian #news #familygoals #rashtrapatibhavan#delhi #delhidiaries #newdelhi #colourful#pictureoftheday #indian #narendramodi #india#worldnews #beautiful #smiling #wow #zeenews#daughter #son

A post shared by Zee News (@zee_news_) on Feb 23, 2018 at 7:46pm PST