भारत के घरेलू वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के युवा खिलाड़ी मोहम्मद सिराज और हनुमा विहारी को टेस्ट स्कॉड से रिलीज किया गया है। दोनों अब विजय हजारे ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबले में खेलने के लिए उपस्थित रह सकेंगे। बीसीसीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इन दिनों खिलाड़ियों की जगह विकल्प के रूप में मनीष पांडे और सुभम गिल को टीम में जगह दी गई है। यहां बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले रविवार यानी आज से शुरू हो चुके हैं। रविवार को दो क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे जिसमें पहले मैच में मुंबई का सामना बिहार से है जबकि दिल्ली को हरियाणा से भिड़ना होगा। मुंबई और बिहार का मुकाबला यहां के जस्ट क्रिकेट अकादमी में होगा जबकि दिल्ली एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में हरियाणा का मुकाबला करेगी।

सोमवार को तीसरे क्वार्टर फाइनल में महाराष्ट्र सेमीफाइनल में जाने के लिए झारखंड से टकराएगी। वहीं आंध्र प्रदेश और हैदराबाद चौथे क्वार्टर फाइनल में आमने-सामने होंगी। मुंबई को अजिंक्य रहाणे और पृथ्वी शॉ की सेवाएं क्वार्टर फाइनल में भी नहीं मिलेंगी। यह दोनों हैदराबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम का हिस्सा है। हालांकि ऐसी संभावनाएं है कि रोहित शर्मा नॉकआउट दौर में मुंबई से खेल सकते हैं।

