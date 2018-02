मोहम्मद शमी ने वीडियो शेयर कर अनोखे अंदाज में पत्नी को किया बर्थडे विश, लोगों ने कहा- आपकी बहादुरी को सलाम

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इन दिनों दक्षिण अफ्रीका दौरे पर हैं। मोहम्मद शमी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था। पहले वनडे में उन्हें भले ही प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली हो, लेकिन पिछले कुछ समय से उन्हें भारतीय टीम का स्टार गेंदबाज माना जाता है। मोहम्मद शमी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो अक्सर अपनी तस्वीरें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर करते रहते हैं। मोहम्मद शमी ने शुक्रवार को ट्वीट कर अपनी पत्नी को बेहद ही अनोखे अंदाज में बर्थडे विश किया। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ”आपके साथ बिताया गया एक और साल जाने को है, मेरी जिंदगी को इतनी खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार, आप यूं ही अपने जीवन में खुशहाल रहो”। शमी इससे पहले भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी पत्नी हसीन जहां पर कई बार प्यार जता चुके हैं। शमी का यह अंदाज क्रिकेट फैंस को खासा पसंद आया और उन्होंने भी हसीन जहां को बधाई देना शुरू कर दिया।

वहीं कई बार सोशल मीडिया पर अपनी वाइफ की तस्वीर शेयर करने की वजह से ट्रोल हो चुके मोहम्मद शमी की हिम्मत को देखकर कुछ फैंस ने उनकी तारीफ भी की है। मोहम्मद शमी ने इस वीडियो के जरिए कुछ पुरानी यादों को समेटने का काम किया है। तस्वीर और वीडियों की वजह से शमी को टि्वटर पर कई बार ट्रोल भी किया जा चुका है। कुछ दिन पहले शमी ने जब अपनी पत्नी के साथ एक तस्वीर शेयर की थी तो लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया था।

It is another birthday for you, and another year of being together. Thank you for putting up with me and have a very happy birthday darling. lovee you @circleofcricket@BCCI @ESPNcric_stats@News18India pic.twitter.com/DTaDqgs70Q

— Mohammad Shami (@MdShami11) February 2, 2018