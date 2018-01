दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच की पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन को लेकर भारतीय खिलाड़ी इरफान पठान ने भविष्यवाणी की है। उन्होंने आशा जताई है कि एक भारतीय खिलाड़ी सबसे अधिक विकेट हासिल कर सकता है। भारतीय खिलाड़ी पठान ने शनिवार (13 जनवरी, 2018) सुबह ट्वीट कर लिखा, ‘लगता है कि अधिकांश विकेट अश्विन को मिल सकते हैं।’ अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो दूसरे टेस्ट की पहली पारी में अश्विन सबसे अधिक तीन विकेट भी हासिल कर चुके हैं। शनिवार को पहले दिन का मैच खत्म होने तक भारतीय टीम ने कुल छह विकेट हासिल किए। इनमें तीन विकेट अकेले अश्विन के खाते में आए जबकि तेंज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने एक विकेट लिया।

पठान के इस इस ट्वीट पर कई यूजर्स ने सहमति भी जताई है। एक यूजर्स ने लिखा है कि अश्विन ही अकेले गेंदबाज नजर आ रहे हैं जो विकेट ले सकते हैं। एक ट्वीट में तंज कसते हुए गया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी आशाएं भुवनेश्वर कुमार से अश्विन की तरफ शिफ्ट हो गई हैं। लेकिन लंच तक हम कोई विकेट नहीं हासिल कर पाए। एक कमेंट में लिखा गया कि भुवनेश्वर कुमार को टीम से बाहर क्यों किया गया। समपथ लिखते हैं, ‘आशा है कि पांड्या और अश्विन भी विकेट लेंगे।’ अमर देशमुख लिखते हैं, ‘भारत के लिए यह मैच किस्मत जीतेगी।’ मोहम्मद युनुस खान लिखते हैं, ‘यह विकेट दो स्पिन गेंदबाजों के लिए था। जडेजा को भी जरूर खिलाना चाहिए था।’ एक कमेंट में लिखा गया कि सर हमारे आपको मैदान पर खेलते हुए दोबारा देखना चाहते हैं।

गौरतलब है कि स्टम्प्स तक कप्तान फाफ डु प्लेसिस 25 और केशव महाराज 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। मेजबान टीम ने दिन की अच्छी शुरुआत की थी और पहले सत्र में कोई भी विकेट नहीं गंवाया लेकिन दूसरे सत्र में उसने दो और दिन के आखिरी सत्र में उसने चार विकेट खो दिए। एडिन मार्कराम (94) ने दक्षिण अफ्रीका के लिए पहले दिन सबसे ज्यादा रन बनाए। तीन विकेट लेने वाले भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें शतक से छह रनों से दूर रखा। उनके अलावा हाशिम अमला ने 82 रन बनाए।

Looks like Ashwin might get the majority of the wickets #INDvsSA — Irfan Pathan (@IrfanPathan) January 13, 2018

Only Ashwin is looking a bowler who can take the wickets.. — Rahul Raj (@Rahulraj9nov) January 13, 2018

Bcoz our hopes shifted frm Bhuvi to Ashwin

we must pay price of exclusion of bhuvi

no wckt till lunch — Amol Deshpande (@Amol1129) January 13, 2018

Why replace buwhneshwar kumar — Anil Sokariya (@AnilSokariya) January 13, 2018

Hopefully together with Pandya & Shami — Sampath BN (@SampathBN2) January 13, 2018

it was a two spinner wicket.. jadega should got the chance hare. — Md Younus Khan (@Younus21) January 13, 2018

