इरफान पठान ने पूछा- भारतीय क्रिकेट की कामयाबी के पीछे कौन? फैंस ने लिया इनका नाम

भारतीय क्रिकेट टीम में तेज गेंदबाज रहे इरफान पठान ने ट्विटर पर अपने फॉलोअर्स से बड़ा मजेदार सवाल पूछा है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट की कामयाबी में किसका हाथ है, यूजर्स से राय मांगी है। दरअसल मंगलवार (20 फरवरी, 2018) को किए ट्वीट में पठान ने लिखा है, ‘भारतीय क्रिकेट के सभी प्रशंसकों से सवाल। भारतीय क्रिकेट की कामयाबी के पीछे क्या कारण है?’ पठान के इस सवाल पर यूजर्स ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं।

कई यूजर्स ने जवाब में इरफान पठान का ही नाम लिखा दिया। एक यूजर ने लिखा, ‘टीम में अच्छे खिलाड़ी जैसे इरफान पठान।’ एक यूजर्स लिखते हैं, ‘सिर्फ एक ही कारण हैं और वो हैं विराट कोहली।’ इसी कमेंट के एक जवाब में लिखा गया, ‘भाई भारतीय क्रिकेट के बारे में पूछा गया है भारतीय टीम के बारे में सवाल नहीं पूछा।’ भोलू नाम से कमेंट कर लिखते हैं, ‘इसका एक ही कारण हैं धोनी, जिन्होंने विश्व पटल पर भारतीय क्रिकेट को पहचान दिलाई।’

कल्ट फैन लिखते हैं, ‘पैसा और नाम।’ गब्बर लिखते हैं, ‘मोदीजी।’ निलेश लिखते हैं, ‘शायद 1983 का वर्ल्ड कप।’ बख्तियार खान लिखते हैं, ‘बीसीसीआई द्वारा खिलाड़ियों को सुविधाएं और आईपीएल।’ एक कमेंट में लिखा गया, ‘इसका कारण सिर्फ सचिन तेंडुलकर हैं।’ गोविंद लिखते हैं, ‘रोहित शर्मा।’ विश्वनाथ लिखते हैं, ‘धोनी और उनकी कप्तानी।’ कट्टर हिंदू लिखते हैं, ‘ना हारने का जज्बा।’

Question for all the lovers of Indian cricket. What is the reason behind the rise of Indian cricket? — Irfan Pathan (@IrfanPathan) February 20, 2018

Great players like you Bhai!!!! — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) February 20, 2018

Only the one an only @imVkohli king kohli — virat Kohli (@ViratKo41183179) February 20, 2018

He asked… indian cricket. Not indian cricket team — Bashit Behlim (@bashitbehlim) February 20, 2018

Fact : Money and fame..which makes everyone to struggle hard. — Cult Fan (@Mogambo10153719) February 20, 2018

Modi ji — Gabbbar (@GabbbarSingh) February 20, 2018

I think 1983 world cup — Nilesh Ikhe07 (@IkheNilesh) February 20, 2018

To be very honest its the efforts of @SGanguly99 and the team including all senior players like sir rahul dravid, laxman sir, sachin sir and after that youngistan MSD, yuvi, zak, bajji, you and many more. Its true efforts of every player who contributed towards it. — HUDA KHAN (@HUDA_KHAN03) February 20, 2018

Sourav Ganguly, MS Dhoni & Virat Kohli — Harsh Tegta (@HTegta) February 20, 2018

Pool of talent and #RahulDravid is the coach of Junior team I thought — Ishav Khan(Yusuf) (@iamishav) February 20, 2018

Irfan Pathan — Mohammad Afran (@AfranMohammad1) February 20, 2018

