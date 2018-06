भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा और आखिरी मैच शुक्रवार को द विलेज मैदान पर खेला जाएगा। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली कुछ बदलाव करते नजर आ सकते हैं। मैच से पहले नेट सेशन के दौरान केएल राहुल ने जमकर बल्लेबाजी की। ऐसे में दूसरे मैच में राहुल को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है। केएल राहुल आईपीएल में शानदार फॉर्म में थे और पंजाब के लिए लगातार रन बना रहे थे। इसके बावजूद कप्तान विराट कोहली ने उन्हें पहले मैच में प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी। निदास ट्रॉफी के फाइनल मैच में अंतिम दो ओवर में धमाकेदार बल्लेबाजी करने वाले दिनेश कार्तिक को भी पहले मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। मैच से पहले दिनेश कार्तिक नेट पर विकेटकीपिंग की प्रैक्टिस करते नजर आए। ऐसे में इस मैच में उनके खेलने की संभावना पूरी तरह से नजर आ रही है। लोकेश राहुल, दिनेश कार्तिक और उमेश यादव को मौका देकर इंग्लैंड दोरे से पहले भारतीय कप्तान टीम की बैंच स्ट्रेंथ को आजमा सकते हैं। कप्तान विराट कोहली ने पहले टी 20 अंतरराष्ट्रीय मैच के बाद कहा , ‘‘हम मध्यक्रम में काफी प्रयोग करने जा रहे हैं। हम हर किसी को मैच में खिलाना चाहते हैं और उन्हें अपने कौशल को दिखाने का मौका देना चाहते हैं क्योंकि कई खिलाड़ी दौरे पर जाते हैं और उन्हें खेलने का मौका नहीं मिलता। ’

भारत ने रोहित और धवन को दौरे के पहले सीमित ओवर चरण के लिये सलामी जोड़ी के पहले पसंदीदा विकल्प में चुना। इससे पुष्टि हो गयी कि जब भी मौका मिला तो राहुल मध्यक्रम में बल्लेबाजी करेंगे और यह बहुत जल्द अगले मैच में भी हा सकता है। कोहली की प्रतिक्रिया से यह अंदाजा नहीं लगता कि भारत गेंदबाजी आक्रमण में भी बड़े बदलाव करेगा या नहीं।

It’s match day and the boys look all set for the 2nd T20I against Ireland.#IREvIND pic.twitter.com/5Id8AECLtp

— BCCI (@BCCI) June 29, 2018