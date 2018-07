भुवनेश्वर कुमार ने नेट पर भी डाले ‘नो बॉल’, फैंस करने लगे ट्रोल

भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल तेज गेंदबाजों में शुमार भुवनेश्वर कुमार सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। कई यूजर्स ने नेट पर उनकी खराब गेंदबाजी को लेकर तंज कसा है। दरअसल सोमवार (16 जुलाई, 2018) को बीसीसीआई ने उनका GIF वीडियो ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। इसमें भारतीय खिलाड़ी नेट पर गेंदबाजी प्रेक्टिस कर रहे हैं। हालांकि गेंदबाजी के दौरान उनका बायां पैर लाइन से करीब एक फीट से अधिक बाहर आ गया है। इसस सोशल मीडिया यूजर्स खासे नाराज हो गए और उन्हें ट्रोल करने लगे। ट्विटर यूजर सुमित विजय लिखते हैं, ‘नो बॉल फेंक रहा है।’ विनी लिखते हैं, ‘ये तो बहुत बड़ी नो बॉल हैं।’ अदित्य लिखते हैं, ‘बहुत ज्यादा आगे निकल गए।’ नितिन शेट्टी तंज कसते हुए लिखते हैं, ‘भुवनेश्वर हमेशा नेट पर नो बॉल डालते हैं। गेंदबाजी कोच क्या कर रहे हैं।’ एक यूजर्स लिखते हैं, ‘ये तो नो बॉल है।’ वामशी लिखते हैं, ‘ओवरस्टेपिंग इन दिनों हमारे खिलाड़ियों में आम बात है। इसे बदलने की जरुरत हैं। पहले ही हम चैंपियंस ट्रॉफी हार चुके हैं।’

बता दें कि नेट पर भुवनेश्वर कुमार द्वारा नो बॉल डालने का मामला ऐसे समय में सामने आया है जब इंग्लैंड के खिलाफ वह तीसरे मैच में गेंदबाजी के उपलब्ध होंगे। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से हैं। भारत के बल्लेबाजी कोच संजय संजय बांगर ने बताया, ‘आगामी टेस्ट सीरीज के साथ हम भुवनेश्वर कुमार के साथ कोई मौका नहीं लेना चाहते हैं। वह टीम की योजनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्हें खेलने का मौका मिला है। इससे पहले कि वह अगले गेम के लिए अपनी उपलब्धता की पुष्टि कर सकें, उन्हें फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा।’ बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे एक दिवसीय मैच में करारी हार के बाद भारत हर क्षेत्र में वापसी के इरादे से मैदान पर उतरेगा। इंग्लैंड ने तीन मैचों की सीरीज एक-एक से बराबर कर दी है।

Look who’s having a go at the nets.#ENGvIND pic.twitter.com/D7LMR2GVVt

— BCCI (@BCCI) July 16, 2018