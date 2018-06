विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम शनिवार को आयरलैंड-इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना हो गई। नई दिल्‍ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टीम के खिलाड़ियों ने फ्लाइट पकड़ी। टीम के कप्तान विराट कोहली ने टीम के खिलाड़ियों के साथ सोशल मीडिया पर फ्लाइट की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में विराट कोहली के साथ टीम के सलामी बल्‍लेबाज शिखर धवन, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा नजर आ रहे हैं। वहीं तस्वीर में धोनी मस्ती के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। धोनी ने बच्चों की तरह अपने उंगुली से गन बनाकर शिखर धवन के माथे से लगा दिया। इस दौरान टीम के साथी खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। विराट कोहली इस सीरीज से पहले खासा उत्साहित हैं। विराट कोहली ने इंग्लैंड दौरे पर निकलने से पहले मीडिया से कहा, ”दक्षिण अफ्रीकी दौरे के बाद से हमारी टीम बहुत मुश्किल से मुश्किल टेस्ट क्रिकेट खेलने को तैयार है। मुझे लगता है कि ये टीम के लिए बेहद अच्छी बात है। हम इंग्लैंड में जीतना चाहते हैं और टीम इस दौरे को लेकर उत्साहित है। वनडे और टी-20 में भी हम मुश्किल क्रिकेट खेलने को तैयार हैं। यह भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा समय है”।

Off we go. UK Bound! @msdhoni @SDhawan25 Arun Kanade pic.twitter.com/WnJvRkHYFs

वहीं भारतयी टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने भी कोहली की बात का समर्थन किया। शास्त्री ने साथ ही कहा कि दौरे की शुरुआत टी-20 और वनडे सीरीज से करने से टीम को फायदा होगा क्योंकि टेस्ट तक टीम इंग्लैंड के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हो जाएगी। शास्त्री ने कहा, “तैयारियों के लिहाज से टी-20 और वनडे की शुरुआत करना अच्छा है। टीम पहले टी-20 खेलेगी, फिर वनडे और फिर टेस्ट।

And we are off! pic.twitter.com/IvBVZbD95K

