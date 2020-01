NZ vs IND, 1st T20I, India tour of New Zealand, 2020: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दमदार जीत के बाद अब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के साथ पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगी। इस सीरीज का आगाज 24 जनवरी से होना है। भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज शिखर धवन चोट के कारण इस सीरीज में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। शिखर धवन की जगह भारतीय टीम में युवा विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को चुना गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने आखिरी मैच पिछले साल वर्ल्ड कप के दौरान खेला था। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत को न्यूजीलैंड के हाथों का हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उसका वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी टूट गया। अब भारतीय कप्तान विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में मिलने वाली हार को लेकर अपनी बात रखी है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का बचाव करते हुए कहा कि टीम के खराब प्रदर्शन करने पर सवाल हमेशा उठते हैं लेकिन कप्तान का आकलन हमेशा नतीजों के आधार पर नहीं किया जा सकता।

कप्तान कोहली ने कहा, ‘हम वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर नहीं उतरेंगे। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की टीम अच्छा खेलकर जीती थी और उनके फाइनल में पहुंचने से हमें भी खुशी मिली थी। मैदान पर जब भी दो टीमें आपस में खेलती है तो जीतने की कोशिश करती है।’ तीनों प्रारूपों में भारत के कप्तान कोहली ने कहा कि कई बार लोग टीम की विफलता का ठीकरा तुरंत कप्तान पर फोड़ देते हैं।

उन्होंने कहा, ‘इस तरह की बातें अक्सर होती है जब भी टीम खराब प्रदर्शन कर रही होती है। यह तीनों प्रारूपों में कप्तानी की जिम्मेदारी का हिस्सा है। मैं अपना फोकस इसी पर रखता हूं कि टीम के लिए क्या कर सकता हूं और उसे कैसे आगे ले जा सकता हूं।’



उन्होंने पहले टी20 मैच से पूर्व कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि कप्तानी का आकलन हमेशा नतीजों से किया जा सकता है। आप टीम को कैसे एकजुट करते हैं और कैसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करा सकते हैं। मेरा मानना है कि केन यह काम बखूबी कर रहा है।’ कोहली ने कहा, ‘टीम में उनका सम्मान है और उन्हें साथी खिलाड़ियों का भरोसा हासिल है। वह काफी चतुर क्रिकेटर हैं। टीम खराब खेलती है तो यह टीम की नाकामी है, कप्तान अकेले की नहीं।’

