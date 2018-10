मैच के बाद विराट कोहली ने कही ऐसी बात कि सहम गए फैंस, बोले- ऐसे मत कहो न

भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले ही वनडे मैच में शानदार शतक लगाया। कोहली ने 107 गेंदों में ताबड़तोड़ 140 रनों की पारी खेली। एशिया कप में आराम फरमाने वाले विराट कोहली ने पहले ही मैच में साबित कर दिया कि वह टीम के लिए क्यों इतने अहम खिलाड़ी हैं। कोहली अपनी बल्लेबाजी से एक बार फिर क्रिकेट के दिग्गजों का दिल जीतने में कामयाब रहे। हालांकि, विराट कोहली ने मैच के बाद कुछ ऐसा कहा जिसे उनके फैंस शायद ही कभी सुनना चाहेंगे। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान कोहली ने कहा, ” इस खेल का आनंद लेने के लिए अब मेरे पास कुछ साल का ही समय बचा है। देश के लिए खेलना गर्व और सम्मान की बात है।” ‘मैन ऑफ द मैच’ अवॉर्ड लेते समय कोहली ने कहा, ”क्रिकेट में आप किसी मैच को हल्के में नहीं ले सकते हैं। खेल के प्रति आपको ईमानदार होना पड़ता है।” कोहली अभी महज 29 साल के हैं और उनका यह बयान उनके चाहने वालों को सता रहा है।

कोहली ने मैच के बाद कहा, “यह जीत हमारे लिए शानदार रही। मैं समझता हूं कि वेस्टइंडीज ने भी बेहतरीन बल्लेबाज की और 320 से ऊपर का लक्ष्य हमेशा मुश्किल होता है लेकिन हम जानते थे कि अगर एक अच्छी साझेदारी हुई तो हम मैच जीत जाएंगे।” कोहली ने कहा, “दूसरे छोर में रोहित हो तो बल्लेबाजी आसान हो जाती है। ऐसा बहुत कम होता है कि रोहित क्रीज पर मौजूद दूसरे बल्लेबाज से धीमी बल्लेबाजी करे।

@imVkohli Bhaiya Please Yeh Mat Bola Karo That You Have Few Years Left You Will play Till 2031 World Cup I can’t Imagine Cricket Without you

Virat Kohli: “I have few years left in my career to enjoy this sport ”

Come on champ please don’t talk about those days don’t know how we will face that day!#INDvWI

— VIRAT’S DHONI (@Cricketician_) October 21, 2018