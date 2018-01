दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज हारने के बाद से ही भारतीय कप्तान विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट से लेकर फैंस तक विराट कोहली के टीम चयन से खुश नहीं हैं। विराट कोहली ने केपटाउन और सेंचुरियन टेस्ट में कुछ ऐसे फैसले लिए जो क्रिकेट के दिग्गज पचा नहीं पा रहे हैं। सेंचुरियन टेस्ट हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट एक पत्रकार पर भी भड़क गए। जब कोहली से हर मैच में अंतिम एकादश में बदलाव करने पर पूछा कि क्या यह एक कारण हो सकता है कि भारत मैच हार गया तो कोहली गुस्सा हो गए। कोहली ने गुस्से में कहा, “आपने 30 में से कितने टेस्ट मैच देखे? पत्रकार ने पलट कर जबाव दिया, “आपने कितनी बार टीम बदली?” कोहली ने कहा, “कुल मिलाकर 21 जीत और दो हार और ड्रॉ”। पत्रकार ने कहा, “इनमें से भारत में कितने जीते”। विराट कोहली के इस रवैये को देखते हुए, उनकी काफी आलोचना की गई। अब विराट कोहली के फैंस भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात कह रहे हैं। ट्विटर पर लोगों ने विराट को कई तरह की सलाह दी। एक फैन ने लिखा, ”विराट कोहली इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं, उन्हें इसे स्वीकार लेना चाहिए”। वहीं एक यूजर ने ट्वीट किया, ”अगर आप से गलती होती है तो उसे मान लेना ही समझदारी है। आपने भुवनेश्वर कुमार और अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ियों को टीम से बाहर रखा”।

भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली संवाददाता सम्मेलन में एक पत्रकार के सवाल पर भड़क गए। (PHOTO-ANI)

जबकि कुछ लोग कोहली को घमंड छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। फैंस के मुताबिक कोहली को अभी भी अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लेना चाहिए। एक फैन ने लिखा, ”बेवजह गुस्सा करना ठीक नहीं। अगर आप हार से इतने ही परेशान हैं तो आपको मैदान पर परफॉर्म करना चाहिए था”। जबकि कुछ फैंस ने धोनी को याद करते हुए कहा कि विराट कोहली की कप्तानी और महेंद्र सिंह धोनी में यही फर्क है। कोहली के मुकाबले धोनी परिस्थियों को संभालना बेहतर तरीके से जानते हैं।

Virat Kohli losing his cool during the PC yesterday shows the journey has just started for him and he needs to learn to be humble and accept the defeat with an open mind. A long way to go for him. Just a beginning. #SAvsIND — Gautam Sodhi (@GautamSodhi1) January 18, 2018

When you commit a mistake then politely accept it. Such reply implies arrogance of a fool. Player par excellence but a captain below par. Should have played Rahane and Bhuvi in both the tests. #IndvSA — अनुराग सूर्यवंशी (@anurag_surya) January 17, 2018

एक फैन ने क्रिकेट को लीजेंड्स का खेल बताते हुए लिखा, ”इस समय आप अपनी खेल और लोकप्रियता की वजह से बुलंदी पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां से नीचे गिरने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। बेहतर होगा कि आप जमीन पर रहना सीख लें”। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका ने सुपरस्पोर्ट पार्क मैदान पर खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन बुधवार को भारत को 135 रनों से हरा दिया था।

Beta Ghamand toh Raavan ka bhi nahi tika.. sudhar jao.. — Stalin (@_SumitMishra) January 17, 2018

Yahin gussa agar ground pe nikalta toh result kuch aur hota. — Mrınαl. (@iMrinalSharma) January 17, 2018

Reply as expected, logic less & full of arrogant attitude, everybody choses team after prior performance, you don’t do, is error & lack of judging skills on ur part, if you can’t select tell me I will do it. A team which will definitely put up a fight & won’t surrender like urs — atin s (@BeingAtin) January 17, 2018

Difference between @msdhoni and @imVkohli is so obvious… Lack of class ,calm and coolness — Saifur Rahman (@saifurrhmn90) January 17, 2018

With this arrogance…I can see his career going down the drain!

There is a difference between arrogance and witty Virat sir…this cricket have seen far more legends than you…please be polite and come back to earth.. — Daksh (@dakshmoor) January 17, 2018

Wow, that was some aggression off field. But on field… — Ankur Tandon (@tweet_me_80) January 17, 2018

