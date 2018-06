अपनी बल्लेबाजी से अक्सर सुर्खियां बटोरने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली इन दिनों दाढ़ी की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। शनिवार को पूरे दिन ट्विटर पर #ViratBeardInsurance ट्रेंड करता रहा। विराट कोहली ने इस मामले को लेकर अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। विराट कोहली ने ट्वीट किया, मेरी दाढ़ी को लेकर बहुत बातें हो गई. अब समय आ गया है कि इस मामले पर मैं भी कुछ कहूं। विराट ने इसके साथ ही एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में विराट ने कहा, ‘पिछले कुछ समय से लगातार लोग मेरी दाढ़ी को लेकर बातें कर रहे हैं। इंश्योरेंस तो मैंने करवाई है लेकिन गाड़ी की दाढ़ी की नहीं, लेकिन मेरी दाढ़ी का स्टाइल तो इंश्योरेंस वाला ही है। इसके बाद विराट कोहली से वहां मौजूद एक शख्स सवाल करता है कि सर सुना है कि आपकी दाढ़ी के ऊपर फिल्म बनाई जा रही है। इस पर विराट कहते हैं, इससे पहले कोई और अफवाह फैले मैं चला अपनी दाढ़ी ट्रिम करने। दरअसल, एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड को प्रमोट करने के दौरान विराट ने ये बातें कही।

बता दें कि कुछ दिन पहले भारतीय टीम के बल्लेबाज केएल राहुल ने अपने टि्वटर हैंडल विराट कोहली का एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में दो शख्स विराट कोहली की दाढ़ी को गौर से चेक कर रहे होते हैं। इनमें से एक शख्स ने तो विराट की दाढ़ी से एक बाल निकालकर अपने पास भी रख लिया था। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही विराट कोहली की दाढ़ी की चर्चा होने लगी।

The talk around my beard is quite entertaining. @klrahul11, @buntysajdeh, @yuzi_chahal, @y_umesh it’s popcorn time boys #ViratBeardInsurance

— Virat Kohli (@imVkohli) June 9, 2018