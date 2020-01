NZ vs IND, 1st T20I, India tour of New Zealand, 2020: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत में खेलने के एक हफ्ते के भीतर न्यूजीलैंड में खेलने आई भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने बिजी शेड्यूल पर नाराजगी जाहिर की है। कोहली ने मैच से पहले गुरुवार को कहा कि क्रिकेटर अब उस स्थिति के करीब पहुंच रहे हैं जब स्टेडियम पर ही सीधे उतरकर खेलना शुरू करना होगा। भारत पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में शुक्रवार को न्यूजीलैंड से खेलेगा। इससे पांच दिन पहले ही भारत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खत्म हुई है। कोहली ने पहले टी20 से पहले कहा, ‘अब हम उस स्थिति के निकट पहुंच रहे हैं कि सीधे स्टेडियम पर लैंडिंग करके खेलना होगा। कार्यक्रम इतना व्यस्त हो गया है लेकिन इतनी यात्रा करके अलग टाइम जोन वाले देश में आकर तुरंत ढल जाना आसान नहीं होता।’

कोहली ने कहा, ‘मुझे यकीन है कि भविष्य में इन चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ऐसा ही है जहां लगातार खेलना होता है।’ कोहली ने कहा, ‘ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली सीरीज वनडे सीरीज थी तो हम मैदान पर काफी समय रहे। उससे पहले कुछ टी20 खेले। पिछले तीन मैच टी20 नहीं थे तो अब हमारे लिए यहां खेलना आसान होगा।’ उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड में क्रिकेटरों को दूसरे देशों की तरह सिर पर नहीं बिठाया जाता लिहाजा यहां खेलना इत्मीनान से भरा होता है।

उन्होंने कहा, ‘न्यूजीलैंड दौरे पर राहत रहती है। हर दौरे पर इसकी बानगी मिलती है कि वहां क्रिकेट का क्या दर्जा है। यहां इसे काम की तरह लिया जाता है। यह जीवन का सबसे अहम पहलू नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। यह कीवी संस्कृति का हिस्सा है और यह एक खेल ही है।’

विराट कोहली ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, ‘ कीवी टीम भी हर मैच जीतने के इरादे से उतरती है। सब कुछ काफी संतुलित है और यहां खेलना बहुत अच्छा लगता है। कीवी खिलाड़ी काफी शांतचित्त और पेशेवर रहते हैं।’

