Ind vs SL 2nd ODI: रोहित शर्मा की आंधी में उड़ी श्रीलंका, मोहाली वनडे में टीम इंडिया ने अब तक तोड़े ये रिकॉर्ड

भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा ने बुधवार को श्रीलंका के खिलाफ मोहाली में अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया। रोहित ने 153 गेंदों में नाबाद 208 रनों की पारी खेलकर एक और दोहरा शतक अपने नाम किया। इसके साथ ही वह दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए, जिसने वनडे क्रिकेट में तीसरी बार दोहरा शतक लगाया हो। रोहित के अलावा वनडे मैच में वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, क्रिस गेल और मार्टिन गुप्टिल ने एक-एक बार दोहरा शतक लगाया है। इसके साथ ही रोहित ने कई और बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 150 से ज्यादा रनों की पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब हिटमैन शर्मा का नाम भी शामिल हो गया है। रोहित पांच से ज्यादा बार 150 से अधिक रन बना चुके हैं। रोहित के साथ इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर और ऑस्ट्रेलियाई विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वॉर्नर का नाम शामिल है। इसके अलावा सनथ जयसूर्या, क्रिस गेल और हाशिम आमला ने 4-4 बार 150 से ज्यादा रन बनाया है।

इसके साथ ही एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजो की लिस्ट में भी रोहित शर्मा टॉप पर पहुंच गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में रोहित ने 12 छक्के जड़कर इस साल सबसे ज्यादा 41 छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने 1998 में 40 और सौरव गांगुली ने साल 2000 में 35 छक्के लगाए थे। वहीं किसी कप्तान द्वार एक पारी 12 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी रोहित के नाम ही रहा।

मोहाली में 392 रव बनाते ही भारतीय टीम पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने वनडे क्रिकेट 100 बार 300 का आकड़ा पार किया है। रोहित शर्मा ने इस मैच में सुरंगा लकमल के एक ही ओवर में 4 छक्के लगाया था। इससे पहले वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ से जहीर खान ने साल 2000 में जिम्बावे के खिलाफ ऐसा कारनामा किया था। बतौर कप्तान रोहित का यह दूसरा ही मैच था। रोहित से पहले गौतम गंभीर ने 2010 और विराट कोहली ने 2013 में अपने दूसरे ही वनडे मैच में कप्तानी करते हुए शतक लगाया था।

